Questi tre segni zodiacali incontreranno l’ex nel mese di maggio

Prima che finisca il mese di maggio questi tre segni zodiacali saranno contattati da una persona molto importante. Scopri se ci sei anche tu

Spesso capita di vivere storie d’amore che lasciano il segno, anche quando passa molto termine da quando è finito quel rapporto. Come reagiresti se un ex partner ti chiamasse proprio oggi? A questa domanda potrebbero arrivare risposte di ogni genere. C’è chi risponderebbe in maniera sincera e chi fingerebbe una noncuranza di facciata.

La verità è che la ragazza o il ragazzo che ha lasciato il segno nel tuo cuore avrà sempre un posto speciale nella tua vita. Anche se la relazione fosse finita male. E poi il tempo aggiusta tutto. Prima della fine del mese di maggio ci saranno tre segni zodiacali che saranno contattati da un ex. Come reagiranno? Le stelle possono aiutarci a capire quali saranno i segni zodiacali che incontreranno un ex, sulla reazione dipende da voi.

I segni zodiacali che incontreranno un ex a maggio

Scorpione: al terzo posto in classifica troviamo il segno dello Scorpione. Nonostante non sia uno dei segni più incantevoli dello zodiaco, lo Scorpione ha comunque la capacità di lasciare un buon ricordo nel proprio partner. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco vive spesso relazioni con persone provenienti dal passato. Potrebbe accadere anche questo mese.

Cancro: al secondo posto c’è il segno del Cancro. Questo segno non ama sognare ma riesce a lasciare il segno anche quando una storia è finita male. È possibile che nei prossimi giorni possa esserci un incontro casuale con un ex fidanzato/a. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma? Questo è improbabile ma potrebbe essere comunque un incontro piacevole.

Gemelli: il primato appartiene al segno dei Gemelli. Chi è nato sotto questo segno zodiacale incontrerà una persona importante, probabilmente qualcuno con il quale non scambia nemmeno una parola da anni. In un primo momento, potrebbe rinascere soltanto un’amicizia, poi col tempo potrebbe cambiare qualcosa, ma dipende da entrambi. I Gemelli sono molto equilibrati, difficilmente accetterebbero di buttarsi in una nuova storia se non avessero la certezza di non provare nuovamente sensazioni negative.