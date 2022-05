Anticipazioni Uomini e Donne, rissa sfiorata in studio: Tina Cipollari senza freni

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano una rissa sfiorata in studio tra Tina Cipollari e un nuovo cavaliere.

Uomini e Donne in questi giorni è in pausa sul piccolo schermo degli italiani ma è pronto a tornare in onda da lunedì prossimo con le nuove avventure dei cavaliere e delle dame più amate di sempre. In queste ore sono state registrate nuove puntate e le anticipazioni sono state pubblicate in rete da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram.

Il giovane esperto del dating show di Maria De Filippi ha rivelato che in studio si respira un clima tesissimo in quanto un nuovo cavaliere ha scatenato la furia di Tina Cipollari tant’è che sarebbe mancato alla rissa.

Uomini e Donne anticipazioni: il nuovo cavaliere manda su tutte le furie Tina Cipollari

A Uomini e Donne, dove c’è stata una pesante segnalazione su un cavaliere, è arrivato un nuovo cavaliere che si è presentato al centro studio come un ex fotografo e fin qui non c’è assolutamente nulla di male, anzi.

L’uomo però avrebbe iniziato a fare commenti poco carini nei confronti delle dame del parterre femminile. Questi commenti non sarebbero stati graditi non solo dalle signore ma anche dall’irriverente opinionista Tina Cipollari che ha iniziato litigare con il nuovo arrivato. I due, secondo quanto è possibile leggere in rete, sarebbe stata quasi sfiorata la rissa in studio ma per assistere a questo scontro epico non ci resta che attenderne la messa in onda e vedere che cosa ha detto questo nuovo cavaliere per avere scatenato l’ira funesta di tutti i presenti in studio.

A meno che la produzione durante il corso della messa in onda, com’è già successo in passato, non scelga di censurare ogni cosa e lasciare purtroppo i telespettatori all’oscuro di quanto è accaduto se non leggerne qualcosa attraverso le anticipazioni pubblicate sul web.

I fan del Trono Classico, però, resteranno delusi da questa registrazione in quanto non si è parlato dei due tronisti all’interno di questa puntata ma nelle prossime ore sembrerebbe essere previsto un ulteriore appuntamento dove sarà dato maggiore spazio anche a loro che sono alla fine di questo percorso.