Manuel Bortuzzo racconta la sua verità a Verissimo mentre Lulù Selassiè pensa ancora a lui e si lascia andare a gesti d’amore inequivocabili.

Manuel Bortuzzo ha scelto di microfoni di Verissimo per raccontare la propria verità sulla fine della storia d’amore con Lulù Selassiè. Nello studio in cui, nelle precedenti ospitate, ha giurato amore alla principessa etiope, Manuel torna per svelare i motivi che hanno portato, dopo poco più di un mese dalla fine del Grande Fratello Vip, alla rottura.

Mentre Manuel ha deciso di rilasciare un’intervista televisiva per spiegare cos’è successo esattamente con Lulù durante i giorni che hanno portato alla rottura, la Selassiè continua a pensare all’ex fidanzato e i gesti social sono inequivocabili.

Lulù Selassiè ancora innamorata di Manuel Bortuzzo: i struggenti gesti social

Esattamente come ha dimostrato nella casa del Grande Fratello Vip, Lulù Selassiè non riesce a nascondere niente. Schietta e sincera, si è sempre mostrata in tutte le sue sfumature mostrando sia il suo dolore che la sua felicità ed è quello che sta facendo in un momento particolarmente difficile per lei come ha dichiarato la sorella Clarissa che non ha nascosto la propria preoccupazione.

Su Twitter, Lulù si lascia sempre più andare a gesti importanti che non sfuggono all’occhio attento dei fan. Dopo averla sostenuta durante i lunghi sei mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip inviandole aerei d’affetto e supporto, i fan continuano a farlo anche ora che il reality è finito. Consapevoli del momento di difficoltà che sta affrontando a causa della fine della storia d’amore con Manuel per il quale ha lottato fortemente, i fan la stanno coccolando inviandole tantissimi fiori che, per Lulù, rappresentano una carezza per il cuore.

Su Twitter, i fan hanno così notato alcuni like di Lulù che rappresentano la prova del forte amore che prova per Manuel Bortuzzo come potete vedere dalla foto qui in basso.

Sono like importanti quelli che ha lasciato Lulù che dimostra di pensare ancora all’ex fidanzato. Tra i due like spunta proprio la seguente dedica: “E ti sogno tutte le notti. Anche quando mi sveglio. Anche quando sono sobrio. La vita che caz*o è senza di te? Sì, senza di te”.

Lulù, inoltre, ha lasciato il like anche ad un video realizzato dai fan con i momenti in cui Manuel e Lulù si amavano e ridevano nella casa del Grande Fratello Vip. Momenti che, a quanto pare, resteranno nel cuore della Selassiè.