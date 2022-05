Sorpresa a Uomini e Donne: la coppia più discussa annuncia le nozze

A Uomini e Donne arriva la sorpresa del tutto inaspettata! La coppia più discussa del programma ha annunciato che a breve convolerà a nozze.

Uomini e Donne è il programma tutto dedicato all’amore ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5. In queste ore la trasmissione è in pausa per poi tornare lunedì in onda, ma il programma non si ferma mai e quando non viene trasmesso sono in corso le registrazioni.

A riportare in rete in anteprima che cosa succede negli studi Elios di Roma è la pagina Lorenzo Pugnaloni, che ha anticipato che cosa vedremo a breve sul piccolo schermo. Oltre alle dinamiche che si sono venute a creare tra le dame, cavalieri e tronisti, c’è stato un colpo di scena a Uomini e Donne in quanto in studio è ritornata una coppia appartenente agli Over che ha annunciato che a breve convolerà a nozze!

Anticipazioni Uomini e Donne: la coppia Over annuncia il matrimonio!

Durante il corso del nuovo appuntamento di Uomini e Donne, dove è stata sfiorata la rissa in studio, c’è stato anche un inatteso ritorno in vista di questa stagione televisiva. Stiamo parlando di una delle coppie più discusse in studio, in quanto non tutti credevano nel loro legame giudicato soltanto come un motivo per avere una buona uscita di scena. Di chi stiamo parlando?

Di Fabio e Isabella Ricci, la storica nemica di Gemma Galgani con cui ha avuto non poche discussioni durante il suo percorso al Trono Over. La dama scelse mesi fa di viversi la sua relazione al di fuori del programma e il tutto sta procedendo a gonfie vele. Tant’è che hanno annunciato che a breve convoleranno a nozze. Chissà come reagirà la dama di Torino di fronte a questa notizia, considerando che purtroppo il suo spazio all’interno del programma è stato drasticamente ridotto fino a diventare una comparsa e non aveva fatto i salti di gioia nel vedere la sua nemica lasciare gli studi avendo trovato l’amore.

Che questo matrimonio di Isabella Ricci sia la giusta occasione per mettere una pietra sopra le loro passate incomprensioni? Staremo a vedere.