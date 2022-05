Il dramma di Guendalina Tavassi dopo l’Isola dei Famosi: racconto choc

Racconto choc dopo l’Isola dei Famosi: il dramma di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi, nota influencer, ha partecipato all’Isola dei Famosi 2022. Sbarcata in Honduras in coppia con suo fratello Edoardo, durante la puntata di lunedì ha deciso di abbandonare il gioco.

Essendo che questa edizione del reality show sta andando alla grande, la produzione ha deciso di posticipare la finale dal 23 maggio alla fine di giugno.

E’ per questo che Guendalina decide di tornare in Italia. Si era organizzata fino alla data della finale e ora deve tornare dalle sue figlie e deve sistemare delle cose private.

Ma ecco che avviene il dramma per la Tavassi dopo il saluto all’Isola dei Famosi. Scopriamo insieme il racconto choc

Racconto choc dopo l’Isola dei Famosi: il dramma di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi saluta a malincuore i compagni di avventura e suo fratello Edoardo all’Isola dei Famosi. La naufraga decide di tornare in Italia per raggiungere le sue figlie e il suo “cuore”, nonché fidanzato.

Scoperto il vero motivo dell’abbandono di Guendalina che poi aggiorna i suoi followers su Instagram. Si trova nella camera di un albergo in Honduras e rivela il racconto choc.

Per prima cosa saluta i suoi seguaci e gli dice che le sono mancati. “Grazie a tutti per i messaggi bellissimi, grazie per il sostegno, grazie veramente di cuore. Sono stata malissimo, ma è stata un’esperienza indimenticabile, poi piano piano parleremo” rivela l’ex naufraga.

La Tavassi sta per prendere il pulmino che la porterà in aeroporto in compagnia degli altri naufraghi che hanno deciso di salutare il reality show: Licia, Blind e Alessandro.

“Non vedo l’ora di riabbracciare i miei figli e di riabbracciare il mio cuore che mi manca da morire, di parlare con tutti voi” confessa Guendalina e continua: “Calcolate che per me adesso il telefono è una cosa stranissima, lo ho ripreso e mi sembra che escano di fuori le cose“.

Ma ecco che spunta il dramma per la naufraga: “Per ora ho solo mangiato e vomitato però chissenefrega, mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa, il letto è fantastico pure se ce stanno gli animali, ma non fa niente“.

Mentre mamma Carmen reagisce così all’abbandono di suo figlio Alessandro, Guendalina sta male dopo mesi senza cibo all’Isola dei Famosi.

Questo fatto di vomitare una volta finito il reality è abbastanza normale. Anche l’anno scorso, Awed e Ignazio Moser stettero male dopo un pasto in un fast food. Essendo che mangi poco per mesi, dopo recuperare è molto difficile, ma è tutto nella norma.

Guendalina Tavassi racconta il suo dramma dopo l’Isola dei Famosi, ma i suoi follower inizialmente preoccupati adesso sono più tranquilli. Avrebbero voluta seguirla ancora in Honduras, ma sono contenti di vederla allegra e spensierata che rientra in Italia