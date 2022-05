By

Lulù Selassiè ammette di essere triste con un video sui social: poi spunta il commento di uno dei migliori amici di Manuel Bortuzzo.

Lulù Selassiè racconta ai fan di essere triste ricevendo immediatamente l’affetto dei fan che, su Twitter, ogni giorno, la inondano d’amore. Nello stesso istante, la Princess ha pubblicato un tweet e, oltre a ricevere tantissimi like, sono arrivati anche i commenti dei fan tra i quali, però, è spuntato anche quello di uno dei migliori amici di Manuel Bortuzzo.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, Manuel Bortuzzo aveva raccontato che Lulù non aveva conosciuto i suoi amici vedendo solo una volta Alex, il suo migliore amico. Tra le persone più vicine a Manuel, tuttavia, c’è anche Davide Ismaele di cui Manuel ha parlato spesso nella casa del Grande Fratello Vip e che era presente, come personaggio, anche all’interno del film Rinascere. Proprio Davide ha commentato il tweet di Lulù dimostrando di essere rimasto in buoni rapporti con lei.

Lulù Selassiè, il dolce messaggio dell’amico di Manuel Bortuzzo per lei

“Sono un po’ triste oggi perchè quando non c’è il sole mi mette un po’ di tristezza“, ha scritto tra le storie di Instagram Lulù che ha presentato anche il suo “fidanzatino” ai fan. “Ma per oggi sarò io il vostro sole come tutti i giorni”, ha aggiunto Lulù.

Lulù, così, per ritrovare il sorriso si è tuffata tra le braccia virtuali dei suoi fan che, da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, la stanno inondando di fiori e amore. Oltre a lasciare il proprio like a foto e video che i suoi ammiratori le hanno dedicato, la Selassiè, ha pubblicato anche un tweet in cui indossa le vesti di fatina. Un’immagine realizzata da una fan che a Lulù è piaciuta tantissimo al punto da aver chiesto di poter avere altre foto simili.

Il tweet di Lulù è stato così preso d’assalto da commenti e like. Tra i tanti, però, ad attirare l’attenzione dei fan della Princess è stato il commento di Davide Ismaele, l’amico di Manuel Bortuzzo. “Tesoro sei stupenda”, ha scritto Davide scatenando l’entusiasmo dei fan che hanno sottolineato la bellezza del rapporto che Lulù e Davide hanno mantenuto anche dopo la fine della storia tra la Selassiè e Manuel Bortuzzo.

Davide ha conosciuto Lulù subito dopo la finale del Grande Fratello Vip esprimendo la gioia di averla incontrata su Twitter. Nelle settimane successive, inoltre, Davide aveva trascorso una serata con Manuel e Lulù pubblicando poi una foto sui social come potete vedere qui in basso.

Foto e parole che contrastano con quanto dichiarato da Manuel Bortuzzo che, a Verissimo, aveva detto: “I miei amici non li ha neanche conosciuti, non sa chi sono, non li può giudicare. I miei amici sono felici se mi vedono felici, nessuno mi ha fatto il lavaggio del cervello”. Lulù, tuttavia, un amico di Manuel l’aveva conosciuto e con lui è rimasto in ottimi rapporti.