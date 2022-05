Ha vinto Miss Italia nel 2016: oggi è un’attrice e presto sposa

La corona in questione ha fatto sognare tante giovani con l’obiettivo di raggiungere la vittoria nel concorso di bellezza più amato. L’ex Miss Italia protagonista della notizia di oggi, sta vivendo un vero sogno.

Avere fama e successo non è l’obiettivo di chi partecipa al concorso, ma c’è di più. Al di là dei pregiudizi contro chi è una concorrente, bisogna sfatare alcuni miti, e con l’ex Miss Italia di cui parliamo oggi, è possibile riconoscere che chi aspira a quella corona non è solo la più bella d’Italia, ma qualcosa di più.

La bellezza è soggettiva, quindi non è detto che la vincitrice incarni gli ideali che vengono apprezzati e condivisi da tutti. Infatti, è risaputo che ogni vittoria sia contraddistinta da delle particolarità. Ogni Miss Italia è unica poiché ha delle caratteristiche personali nell’aspetto esteriore e nel modo di essere, che la rendono la vincitrice.

Infatti, la protagonista delle notizie di cui a breve vi aggiorneremo, ha raggiunto tanti successi, i quali vanno decisamente oltre la bellezza. La persona di cui stiamo parlando è una nota attrice e modella, ma non solo.

Presto convolerà a nozze raggiungendo anche un altro obiettivo: avere una famiglia.

Ex Miss Italia oggi: ecco com’è diventata e cosa fa!

Di recente, si è parlato spesso del format concorsuale in questione. Miss Italia è una delle punte di diamante del nostro Paese, ma non solo. Il contest della più bella, dentro e fuori, d’Italia targato Patrizia Mirigliani, ha finito per essere anche in prima serata in reality controversi come il Grande Fratello Vip. Infatti, quest’anno abbiamo assistito al litigio di un’ex miss con un attore hollywoodiano, situazione al limite dell’immaginabile. Ad oggi, continuiamo ad aggiornarvi sulle novità di un’altra vincitrice.

Come ci si può dimenticare della bella e raggiante Rachele Risaliti? Vince il concorso nell’edizione del 2016, e da allora ha accumulato una serie di successi. Sui social è molto attiva, specialmente nel condividere messaggi come quelli fino a poco fa accennati. In merito alla bellezza infatti, invita le giovani ad allontanarsi da quegli ideali malati che creano soltanto ossessioni.

Crede in un altro tipo di bellezza, di cui lei stessa si fa portavoce. Quel tipo di fascino dettato dall’essere sé stessi e nel lottare e andare avanti con le proprie capacità. Infatti, non è solo una modella, ha recitato nel film di Michele Coppini, Dio è in pausa pranzo, e ne è davvero entusiasta per l’essersi messa in gioco al 100%.

Perché nel cinema si può condividere qualcosa, soprattutto la propria arte. A 27 anni è una donna in carriera, e a breve si sposerà. Non è l’unica ex miss convolata a nozze, anche un’altra sua collega si è sposata in gran segreto e ha sconvolto tutti.

Insomma, la vita è piena di sorprese, a Rachele partecipare al concorso ha fatto decisamente bene, ma lei ha colto al volo tutte le possibilità rimanendo sé stessa.