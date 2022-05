Altro che amore! Ecco perché Belen e Stefano sono tornati insieme!

L’amore non è bello se non è litigherello, ma questi due sono incredibili! Belen e Stefano svelano in piena diretta un retroscena totalmente inedito che riguarda il loro ritorno di fiamma.

Belen e Stefano sono da sempre fonte di gossip, specialmente per i loro continui tira e molla, ma non solo. Spesso criticati per vivere troppe relazioni di breve durata per poi tornare insieme, sono tornati più carichi che mai, specialmente per dire la loro. Sono uniti, ma c’è una ragione che in fondo gli stessi fan sospettavano. Ecco di cosa si tratta.

Innanzitutto, è bene fare un piccolo recap. Il duo si era separato per una presunta scappatella del bel De Martino. Non per niente viene nominato “traditore seriale” dall’ambiente dello spettacolo. Al momento nulla è stato confermato, sono solo chiacchiere, ma di certo non deve essere facile riuscire a stargli dietro.

Così, dopo diverse peripezie, anche perché la Rodriguez si era appena separata da Antonio Spinalbese padre ed ex compagno della piccola di casa, Luna Marì, e che al momento è un po’ lontano dai riflettori.

Non può dirsi lo stesso di loro, i quali hanno proprio davanti le telecamere rivelato qualcosa di sconcertante.

Belen e Stefano senza filtri e censure: ecco la verità

Che si amino da impazzire non è poi un mistero, altrimenti non sarebbero tornati insieme così tante volte. Inoltre, tra i tanti rumors, sembrerebbe che i due non si sarebbero mai lasciati in passato, infatti la notizia ha lasciato i fan perplessi. Sarà vero che certi amori fanno giri immensi e poi ritornano? Ecco la confessione di Stefano e Belen.

L’occasione che permette loro di condividere la notizia è il set delle Iene, in prima serata. La showgirl argentina si è rivelata una bravissima conduttrice, capace di intrattenere con ironia e serietà quando serve, interfacciandosi con personaggi di tutte le età. Con a fianco Teo Mammuccari hanno fatto il botto, specialmente nell’ultima serata.

Marracash e Stefano De Martino li hanno accompagnati, quest’ultimo ha fatto un monologo sugli ideali di bellezza. E’ però nel momento in cui si leggono i tweet che salta fuori la news. Una utente ha scritto contro Belen che la minestra riscaldata non va bene, e che avrebbe provveduto lei stessa a fare una buona lasagna. Ecco come risponde alla provocazione:

“n realtà mi sono già scansata parecchie volte, ma la lasagna di nessun’altra gli è piaciuta abbastanza.”

Con un affondo del genere, la conduttrice ha spiazzato tutti, ma ha fatto ben intendere che il bel De Martino è e sarà sempre, innamorato di lei. Tra l’altro, sembrerebbe che non sono gli unici ad essere tornati insieme, un’altra coppia si riunisce dopo la separazione, sconvolgendo tutti.

Nel frattempo, il duo è tornato più felice e sereno che mai, e lo dimostrano sotto gli occhi di del pubblico.