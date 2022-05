Isola dei Famosi daytime 26/05/22, il gioco finisce male: scoppia la rivolta

All’Isola dei Famosi il gioco è finito male e tra i concorrenti è scoppiata la rivolta: il gesto di Marco Maccarini non è stato ben visto dai suoi compagni di viaggio.

L’Isola dei Famosi torna come sempre puntuale come non mai sul piccolo schermo degli italiani per il suo appuntamento con il daytime, pronto a rivelare che cosa succede tra i naufraghi di Ilary Blasi quando non sono in onda durante le due consuete dirette settimanali.

E’ qui, infatti, che avviene il bello, dove i concorrenti si aprono a numerose dinamiche e si vedono chi sono davvero i nemici e chi gli animi. Senza dimenticare l’arrivo di nuovi personaggi che hanno rotto tutti gli equilibri, creando e distruggendo interessi amorosi.

Insomma in Honduras non ci si annoia mai e per questo motivo ogni appuntamento del daytime dell’Isola dei Famosi è davvero imperdibile.

Marco Maccarini nella bufera: scoppia la lite all’Isola dei Famosi

Il daytime dell’Isola dei Famosi non delude mai e se c’è chi reagisce male alle nomination, come Maria Laura De Vitis, e chi come Nicolas Vaporidis che l’ha accusata di strumentalizzare i suoi sentimenti, c’è anche chi come Marco Maccarini passa il suo tempo a fare invenzioni di scarso successo. Tant’è che una delle ultime ha ferito Pamela Petrarolo, che si è bruciata con un anti zanzare.

Marco, però, è stato scelto dallo spirito dell’Isola per ripulire la loro Playa per poi selezionare i due migliori concorrenti che insieme a lui possono consumare una bistecca con patate. Maccarini ha scelto Nicolas Vaporidis e Pamela e il suo gesto non è stato bene visto, ma nemmeno lei attenzione.

Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro hanno litigato con Marco Maccarini accusandolo di essere uno stratega perché avrebbe scelto Nicolas soltanto perché molto amato dal pubblico e Pamela per scusarsi di quanto accaduto poco prima. Secondo loro, infatti, avrebbe dovuto scegliere chi c’è da più tempo in Honduras in quanto patisce di più la fame rispetto a chi è arrivato settimana scorsa.

Marco però non è d’accordo perché fa notare che anche loro hanno fame. Tant’è che Pamela non voleva rinunciare alla sua porzione di riso dopo la carne con le patate, ma notando un certo malcontento ha preferito darle a loro.