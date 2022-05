Nicolas Vaporidis non perdona: così smaschera la naufraga all’Isola dei Famosi 2022

Nicolas Vaporidis contro la naufraga all’Isola dei Famosi 2022: “Stratega e bravissima furba”, lei crolla in lacrime e si dispera

Giorni di subbuglio all’Isola dei Famosi dopo le tante dipartite. Quattro concorrenti sono andati via e molti equilibri sono cambiati. La tensione è sfociata in particolare tra la naufraga Maria Laura De Vitis. Si è molto arrabbiata quando ha scoperto di essere stata nominata da Carmen Di Pietro. Grande tensione, con Edoardo Tavassi che ha acceso i sospetti di Nicolas Vaporidis. Lui ha voluto vederci chiaro, facendo delle domande molto precise all’ex vincitrice della Pupa e il Secchione.

“Capisco che hai avuto un crollo, ma non provi imbarazzo nel mostrarlo davanti a tutti?”. Questa la sua domanda, con la ragazza che ha spiegato. “Sono una persona che non ama mostrare le proprie emozioni. Ma sull’Isola si reprime tutto, e appena mi capita di parlare di cose mie viene fuori una certa emotività”. Questa l’interpretazione della ragazza. Ma a quanto pare la spiegazione non ha convinto Vaporidis, che ha poi insistito. “Se le emozioni sono così vere e forti… va bene. Ma tu le regali a milioni di persone. Possno farci quello che vogliono”.

Isola dei Famosi, il duro confronto tra Vaporidis e la De Vitis

Ma Maria Laura ha insistito: “Sinceramente possono fare ciò che vogliono, io l’ho fatto per me stessa. Per aprirmi, perché fuori da qui non riesco mai a farlo”. Tuttavia, questosfogo non è passato indenne, perché la De Vitis ha poi parlato in confessionale sfogandosi contro Nicolas. “Lui è stato l’unico a strumentalizzare il mio sfogo. Credo che lo voglia far passare come un qualcosa di calcolato e premeditato, ma non è così – ha detto la concorrente del reality – io penso che sia una tattica contro di me. Vogliono mettermi contro alcuni naufraghi”, ha spiegato la De Vitis.

Vaporidis, del resto, non si è tirato indietro nell’accusare la ragazza di “marciare” su questi aspetti emotivi per accattivarsi in pubblico. In sostanza l’accusa è di fare una strategia ben precisa. “Per me è una bravissima furbacchiona – ha sentenziato Nicolas – che prova sotto nomination a mettere in piedi una strategia ben precisa”.