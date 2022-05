Scopri la parola nascosta, è un rompicapo tremendo da risolvere!

Quanti sono abili nei test di logica? Il rompicapo di oggi ne prevede l’uso per scovare la parola nascosta che sta facendo impazzire tutti. Cogli la sfida al volo, e risolvila in meno di un minuto.

Il tempo ridotto di certo non aiuta, ma mettersi in gioco in sfide di logica è davvero interessante. Perché è possibile imparare qualcosa di nuovo, ma non solo. Si tratta di porre in essere in maniera alternativa ed originale le proprie capacità, anche in soluzioni del tutto inedite ed aspettate. Hai accettato la sfida? La parola nascosta ti sta aspettando!

Ognuno ha delle capacità, e in certi casi si possono definire “nascoste”. Questo perché capita di non utilizzarle, e ciò accade solo quando si decide una volta per tutte di affrontare delle sfide del genere. I rompicapo di logica sono i più famosi, ed anche i più ostili. Tra una chiacchiera e l’altra, arriva un suggerimento che piò tornarti utile.

Non leggere le consegne in maniera letterale. E’ corretto porci la giusta attenzione e rimanere concentrati, ma fino ad un certo punto. Ti riscrivo in modo ordinato quella di oggi:

Chi gira intorno all’albero senza mai stancarsi?

Nel prossimo paragrafo ti rivelo la risposta esatta, ma prima di scorrere, ragionaci su, perché la parola nascosta è più semplice del previsto.

Parola nascosta: ecco la soluzione del rompicapo

Se hai preferenze differenti, ad esempio vai pazzo per i numeri, puoi provare il rompicapo per geni di matematica, dimostrando in realtà che chiunque può risolverlo. Erroneamente si pensa che per essere bravi nei test, bisogna essere solo intelligenti, in realtà c’è molto di più. Arguzia, ingegno e furbizia, senza dimenticare l’immaginazione! Nella risposta di oggi, che abilità applicheremo?

Cosa ti sembra questo oggetto dalle rifiniture dettagliate? Ebbene sì, è proprio un pezzo di legno! Come ti ho suggerito nel paragrafo precedente, scervellarsi su soluzioni assurde non ti fornirà la risposta corretta.

Infatti, è proprio “nell’involucro”, se così possiamo definirlo, dell’albero che trovi la soluzione. Appunto, la risposta giusta è corteccia!

Ci sei arrivato da solo? Qui era necessario usare un po’ di furbizia, ma anche l’interpretazione è stata fondamentale. Perché rispondere con il nome di un animale sarebbe stato inutile, perché troppo generico. Mentre il test richiedeva un nome con dettagli specifici.

Se ti vuoi allenare, prova un altro indovinello di logica che testa le tue abilità, vedrai che non te ne pentirai. Nel frattempo, noi del sito stiamo già studiando delle sfide interessanti per gli utenti, restiamo aggiornati.