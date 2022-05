Don Matteo 13, anticipazioni gran finale: la scelta di Anna

Queste le anticipazioni e trame della decima e ultima puntata della fiction Don Matteo 13, in onda giovedì 26 maggio in prima serata su Rai 1

La discussa e per certi versi tormentata 13esima stagione di Don Matteo sta per volgere al termine. Questa sera su Rai 1 la decima e ultima puntata della fiction di grande successo, che anche in questa stagione ha registrato ascolti eccezionali. Parliamo di quella in cui il grande protagonista Terence Hill ha lasciato la serie tv per dedicarsi alla famiglia. Al suo posto è arrivato Raoul Bova: interpreta Don Massimo, il nuovo protagonista. Sostanzialmente un personaggio che ricalca Don Matteo ma in chiave giovanile.

Ad esempio, al posto della classica bici di Terence Hill, il nuovo personaggio corre in sella ad una moto. Ma cosa accadrà in questa ultima attesissima puntata? Il titolo è un emblematico “Dimenticando Don Matteo”. Si racconterà delle indagini su Don Massimo. I carabinieri vogliono vederci chiaro, perché sono convinti che il giovane prete nasconda qualcosa. Don Massimo viene seguito, e si indaga sui movimenti che fa. Tra l’altro lo si vede avere a che fare con una donna misteriosa, probabilmente legata al suo passato.

Don Matteo, stasera l’ultima emozionante puntata con un titolo emblematico

Però il maresciallo Cecchini sembra convincersi lentamente della buona fede di Don Massimo, ed è meno diffidente nei suoi confronti. Intanto, a causa di un enorme equivoco, il maresciallo dovrà organizzare il suo matrimonio con Elisa. Intanto Sergio è tornato e ha sconvolto la vita di Anna, che ora è confusa. Non sa se pensare a un futuro con lui e la piccola Ines, o un altro assieme a Valente. Intanto, le cose tra Marco e Valentina sembrano andare finalmente bene. Anche se forse l’apparenza non è del tutto veritieria.

Molti personaggi, infine, si chiedono se Don Massimo dice davvero la verità su chi afferma di essere… molti retroscena saranno svelati in questa ultima puntata, che di sicuro getterà le basi per la prossima stagione. Non è stata ancora annunciata ufficialmente, ma sarà quella in cui si ripartirà “da zero” senza la figura di Don Matteo e di Terence Hill…