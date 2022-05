Una dedica speciale per Lulù Selassiè al termine di una serata: l’amico di Manuel Bortuzzo pubblica due foto e la spiazza così.

La relazione con Manuel Bortuzzo è finita, ma Lulù Selassiè ha trovato due amici veri che continuano a restarle accanto in modo discreto e silenzioso. Durante il mese trascorso accanto a Manuel dopo i lunghi, sei mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip, Lulù ha conosciuto due tra gli amici più cari di Bortuzzo con cui, oggi, sta mantenendo un rapporto come documentano alcune foto pubblicate sia da Lulù che da uno degli amici di Manuel

Lulù ha trascorso il mercoledì sera insieme ad alcuni amici tra cui anche Davide e Tony, due dei più cari amici di Manuel Bortuzzo che, dopo averla conosciuto durante il periodo in cui era fidanzata con il nuotatore, hanno deciso di mantenere un legame con lei e a spiegare il motivo di tale decisione è stato lo stesso Davide che, su Twitter, ha dedicato delle parole speciale a Lulù.

Lulù Selassiè, serata con gli amici di Manuel Bortuzzo e dedica speciale per lei

Dopo aver ricevuto un commento speciale da un amico di Manuel Bortuzzo su Twitter, Lulù Selassiè ha deciso di condividere una foto tra le storie del suo profilo Instagram svelando con cui ha trascorso il mercoledì sera. Lulù ha così regalato ai fan la foto che vedete qui in basso immortalando Antoni, uno dei migliori amici di Manuel il quale, nella casa del Grande Fratello Vip, aveva confessato a Lulù che sarebbe sicuramente andata d’accordo con lui. Previsione veritiera quella di Manuel dal momento che Lulù ed Antoni continuano a frequentarsi nonostante Manuel abbia deciso di lasciare la Selassiè.

Con Lulù, Antoni ed altri amici c’era anche Davide Ismaele che ha sempre sostenuto Lulù durante il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip aiutando Manuel ad organizzarle anche le sorprese dopo il suo abbandono dalla casa come quella dell’aereo che volò sulla casa di Cinecittà. Davide, inoltre, che durante gli ultimi giorni di permanenza nella casa di Manuel aveva ringraziato pubblicamente Lulù per essergli rimasta accanto durante i giorni in cui era stato male, su Twitter, ha così pubblicato due foto in cui è con la Selassiè dedicandole anche delle parole speciali.

“La malizia è negli occhi di chi guarda! Un’amicizia può nascere per caso, per affinità, per empatia, per scelta!!! Mettendo da parte le diversità con assoluta intelligenza e affetto! Rispettando l’amicizia che ho sempre avuto con Manuel e che per me mai conoscerà fine… VVB”, ha scritto Davide pubblicando le foto che vedete qui in alto.