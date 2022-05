Test della lanterna: scegline una e ricevi un messaggio segreto

Scegli una lanterna e leggi il messaggio segreto che ha per te con questo semplice test

Le lanterne hanno diversi significati simbolici. Rappresentano la luminosità, ma servono anche per la commemorazione dei morti. Sono dei simboli legati principalmente alla cultura religiosa e in base a quando vengono utilizzate, hanno un significato diverso.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test della lanterna. Ti basterà sceglierne una per scoprire il messaggio segreto che ha per te. Apri il tuo cuore e decidi, ma prima valutiamo le varie opzioni

Test: scegli una lanterna e leggi il messaggio per te

In questo test della lanterna ti trovi di fronte a sei possibilità. Analizza ogni opzioni e scegli quella che più ti affascina. Leggi poi la risposta corrispondete al numero optato.

Leggerai un messaggio segreto che ti aprirà gli occhi.

1) Uno

Delle volte la vita ci sorprende in modo positivo. Un giorno sei tranquillo con il tuo solito gruppo di amici e un altro giorno ti rendi conto che quello di cui avevi bisogno era proprio di fronte ai tuoi occhi.

Stai vedendo una persona affianco a te sotto una luce diversa e questo ti sta mettendo tanta paura.

Non avere timore di donarti e di aprire il tuo cuore. Amare mette tanta ansia, ma questo sentimento è il succo della vita. Ti aiuterà nel vivere la vita in modo più spensierato e felice.

Inoltre, nell’ultimo periodo ti stai un po’ lasciando andare. Riprenditi in mano la tua vita e focalizzati su te stesso. Valuta i tuoi pregi e difetti e riparti più forte e tenace.

2) Due

Lo so che hai paura, ma inizia a pensare a dei cambiamenti nella tua vita. Hai tante persone che ti vogliono bene e saranno ben disposte nel consigliarti e nel darti una mano.

Non rimanere fermo per la paura; finirai solo per essere triste, ma perché non rischiare e rimanere piacevolmente sorpreso?

Temi di fallire, ma stare nello stesso punto non è comunque un fallimento?

Ti rivelo che non sarà un periodo facile, preparati a ciò, ma alla fine della corsa riceverai delle grandi soddisfazioni.

Scoprirai che sei una persona forte e anche decisa e un futuro pazzesco ti sta aspettando.

3) Tre

Tu hai dovuto sempre lottare per i tuoi successi. Ti sei sempre messo alla prova per motivarti nel lottare contro il mondo.

Adesso però sei stanco: vale la pena soffrire così tanto?

Ogni volta che ti metti in dubbio, soffri. Le persone richiedono tanto sforzo da parte tua e sei veramente provato.

Cerca di ritagliarti del tempo per te, sennò rischi di impazzire. Respira e fraternizza con la tua voce interiore. Scopri il tuo lato più spirituale e allontanati dalla realtà per riequilibrarti.

4) Quattro

Una sorpresa è alle porte e non devi avere affatto paura. Sta per arrivare una persona per te.

Nelle tue storie passate hai sempre avuto difficoltà nella conversazione. Non sei mai stato bravo nell’aprire il tuo cuore e nel raccontarti, ma con questo nuovo arrivo ce la farai egregiamente.

Ti consigliamo di mettercela tutta. Ci vuole dedizione e passione per costruire un rapporto solidale e duraturo. Impegna le tue energie per questa buona riuscita e vedrai che tutto andrà bene.

Hai iniziato a correre e la felicità è vicina.

5) Cinque

Hai avuto tanti dubbi fino ad ora, ma a breve i tuoi sogni si realizzeranno. Devi smettere di metterti in dubbi: credi nelle tue capacità e inizia ad amarti. Tu vali e sei l’unica persona che ancora non l’ha capito.

Ti abbatti troppo facilmente, ma fa parte della vita fallire. Esiste la notte senza il giorno? Certo che no! Quindi impara dai momenti difficili e goditi i momenti di luce. Non arrenderti e punta sempre alle stelle. Se vuoi, fai!

6) Sei

Sei in un limbo. Non sai cosa vuoi, dove andare e cosa fare. Guardi al tuo passato e vedi solo delle delusioni e fallimenti, ma che ci vuoi fare, ormai è passato.

Il dolore è rimasto indietro e tu devi riprenderti. Inizia a cambiare e pensa al presente.

A breve tornerà nella tua vita una persona a te intima. Ciò ti sorprenderà ma sarà proprio questa persona a farti riscoprire e a darti la forza di cambiare. Grazie a lei diventerai la migliore versione di te stesso