La matematica è solo per geni? Risolvi il rompicapo!

Non ci sono sfide per geni o per gente meno intelligente, tutti possono risolvere i rompicapo di matematica! Dai risposta alle malelingue, soprattutto impegnati al massimo nel trovare la risposta in meno di un minuto.

Spesso ci si sente criticati e giudicati perché non si è proprio dei geni della matematica, ma questo non deve essere considerato un difetto. Ognuno ha le sue abilità, ragione per cui non bisogna mai abbattersi, specialmente quando si tratta di sfide di questa tipologia. Occorre coglierle al volo, sia per imparar qualcosa di nuovo, che per avere una rivalsa! Appunto, non c’è tempo da perdere, inizia la sfida.

I geni che si fanno i gradassi non piacciono a nessuno, ma le persone che sorprendono sono un vero esempio! Per cui non temere di non esserne in grado, più ti eserciterai maggiori saranno le possibilità di riuscita. Qual è l’obiettivo?

Dovrai completare la sequenza numerica qui presentata, e ti do un consiglio, non si tratta solo e soltanto di calcoli, ma dovrai essere abile a non cadere nel tranello che ti ho posto. Se sei sveglio e sai sfruttare la logica, allora non hai proprio nulla da temere.

Ci sei arrivato? Occhio che il tempo passa, se scorri l’articolo avrai soluzione e spiegazione.

Soluzione del rompicapo dei geni della matematica!

Ami gli animali? Prova il rompicapo dei pappagalli e l’intruso, è da perdere la testa! Te lo propongo perché nel nostro sito ci sono così tante sfide da cogliere al volo, che hai solo l’imbarazzo della scelta. Ciò che devi fare è staccarti un momento dai social e iniziare a giocare con noi, fidati non te ne pentirai. Inoltre, il tuo cervello te ne sarà grato in termini di ragionamento e reattività!

Come ci siamo arrivati a 107? E’ questa la risposta esatta al rompicapo matematico del giorno, ma non è il frutto di nessuno equivalenza, né tantomeno di calcoli assurdi da fare a mente. Bastava soltanto quel briciolo di logica che ti ho già consigliato nel primo paragrafo, ed il gioco poi è fatto.

Partiamo dal primo numero: 1112 è uguale a 25 perché il calcolo da fare è intanto inserire il numero delle unità davanti agli altri, che sono la somma dei numeri precedenti insieme a quello già scritto. Quindi 1112= 2 con (2+1+1+1) che è uguale a 25!

Stessa cosa negli altri, infatti 1117= 107, perché si riscrive il 7 e lo si somma agli 1, e diventa 107!

Ci seri arrivato da solo? Se ti è piaciuta la sfida, provane di un altro tipo, ad esempio un rompicapo di logica intricato fa al caso tuo, devi solo continuare a navigare nel nostro sito. Nel frattempo, sto già preparando i prossimi test!