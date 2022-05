Che Dio ci aiuti 7, Azzurra suora o lascia tutto? La verità

Che Dio ci aiuti giunge alla settima stagione, perché è una serie molto amata, e i fan si sono appassionati negli anni. Anche quando lo scorrere degli eventi sembra giungere a situazioni assurde, come quella di Azzurra: diventerà suora?

Chi l’avrebbe mai immaginato che il personaggio di Azzurra potesse prendere questa strada? Il ruolo è interpretato dalla bellissima Francesca Chillemi ex Miss Italia originaria di Messina, la quale ha fin da subito catturato l’attenzione del pubblico. Il successo è arrivato sia per la sua bellezza, ma soprattutto per il talento nella recitazione. Infatti, è stata lei a dare quel tocco in più al personaggio! Così, dopo tante puntate, si parla ancora di lei e di quale strada potrebbe prendere, ecco la verità.

Le sorprese sono tante per la talentuosa e affascinante Francesca Chillemi, perché oltre che nel ruolo di Azzurra la vedremo in quello di co-protagonista in Viola Come il Mare, serie in debutto la prossima stagione televisiva al fianco dell’amato attore turco, Can Yaman.

Insomma, il successo sta per raggiungere nuovi traguardi, anche perché la serie è una delle punte di Diamante per la Rai. Suor Angela e Suor Costanza, interpretate rispettivamente da Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi sono delle attrici di spessore, ma qualcosa cambierà di certo.

Ecco le ultime novità della serie, sono anticipazioni imperdibili.

Che Dio ci Aiuti 7: Azzurra diventerà suora?

Innanzitutto, è bene ribadire la fortuna della serie, ma è anche nella bravura degli interpreti il segreto del successo. Un cast fatto di artisti di grande esperienza, ma anche di giovani in erba che vogliono farsi spazio nel mondo dello spettacolo e delle fiction. Appunto, è saltato fuori il nome di un’attrice amatissima che potrebbe entrare nel cast, ma le novità non finiscono qui. Perché quelle che riguardano Azzurra hanno preso strade inaspettate.

Il ruolo interpretato dalla Chillemi sta vivendo un fase molto particolare. Azzurra inizia come un personaggio frivolo e superficiale, una vera combina guai, ma qualcosa nel tempo cambia. Si evolve, fino a quasi la possibilità nel diventare una suora! Ebbene sì, colei che ama lo shopping e le cose belle, sta prendendo una strada inaspettata.

Il punto è che durante la settima stagione la vedremo sempre più spesso, come un personaggio principale. Infatti, le sopracitate Suor Angela e Costanza ci saranno, ma avranno un ruolo minore. Sia per avere la possibilità di portare avanti più progetti, che per il fatto di dare spazio ai giovani e a nuove new entry.

Tra le news, il matrimonio con l’ex di Amici di Maria De Filippi con un’attrice della serie è stato un evento magico, ma non è l’unico legato alla serie. Al momento, non possiamo che attendere ulteriori anticipazioni, al momento però sappiamo che Azzurra sarà un personaggio fisso, e chissà se non prenderà il posto delle altre due. Restiamo aggiornati!