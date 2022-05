Lulù Selassiè dimentica Manuel Bortuzzo proprio con Lui!

Lulù Selassié ha sofferto molto per la fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo, nata nella casa del Grande Fratello Vip, ma ora è pronta a voltare pagina e a scrivere un nuovo capitolo della sua intensa vita!

Lulù Selassié aveva appassionato il pubblico del piccolo schermo degli italiani, e non solo, con la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo.

Dopo la fine dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia del GF Vip, però, le cose non sono andate come sperato e il nuotatore ha scelto di mettere la parola fine alla loro storia spezzando il cuore della Princess. Manuel, infatti, ha avuto non pochi scivoloni nei suoi confronti, mentre lei non ha potuto fare a meno di nascondere tutto il dolore che prova a causa di questa rottura.

Ora però Lulù Selassié ha voltato pagina dopo Manuel Bortuzzo, pronta a ricominciare a scrivere un capitolo nuovo della sua vita. Tant’è che è stata beccata in compagnia di Lui. Lo avreste mai detto?

Lulù Selassié beccata con Lui dopo la fine della storia con Manuel Bortuzzo

Lulù Selassié nelle scorse ore è stata beccata con qualcuno che non era Manuel Bortuzzo, dove è arrivata la smentita della sua nuova fiamma, mentre era in compagnia di sua sorella Clarissa.

E’ stata proprio lei, tra l’altro, a pubblicare questo inedito scatto, che trovate alla fine di questo articolo, che le immortale al fianco di qualcuno con cui non avreste mai pensato di vederle. Di chi stiamo parlando?

Di Alfonso Signorini! Le Princess lo hanno rivisto dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip e nella foto in questione, Lulù Selassié ha ritrovato il sorriso e questo non può fare altro che piacere ai suoi fedeli sostenitori che l’avevano trovata piuttosto triste durante l’ultima intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin dove aveva parlato proprio della fine della sua storia d’amore.

Lulù Selassié dopo Manuel Bortuzzo è pronta a concentrarsi più che mai sulla sua carriera. Pare infatti, secondo recenti indiscrezioni, che lei e le sue sorelle siano state scelte da Carlo Conti per prendere parte alla prossima edizione di Tale e Quale Show, che dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani a settembre.