Figlio in arrivo e notti insonni per la coppia di Matrimonio a prima vista

Matrimonio a prima vista Italia, lei aspetta un figlio: l’annuncio della coppia, che nei mesi scorsi aveva vissuto un periodo di crisi

La bella notizia è arrivata otto mesi fa, e tra poco la coppia di “Matrimonio a Prima Vista” festeggerà la nascita del loro primo bambino! Si tratta di Andrea Ghiselli e Francesca Musci, che aspettano il loro primo figlio. La gravidanza procede spedita, con lei che è all’ottavo mese. In questi giorni ha pubblicato un video su Instagram nella quale “celebra” la sua insonnia. Evidentemente le fatiche di una neo mamma non la fanno dormire, ma lei ci ha scherzato su con un simpatico video sul social network.

Nel quale intona una canzoncina a tema “Insonnia non ti temo” e balla nella camera da letto della sua mansarda. Tantissimi i like e i commenti a tema, con messaggi di incoraggiamento e richieste di avere pazienza. Quando il piccolo nascerà probabilmente sarà anche peggio… ma lei ci scherza su e la prende col sorriso. I due sono ex partecipanti di Matrimonio a prima vista, ma di edizioni diverse. Infatti si tratta solo diuna curiosa casualità. Si sono conosciuti in contesti diversi e si sono innamorati.

Matrimonio a prima vista, tutto pronto per il bebé in arrivo

Quindi non si tratta di una coppia in gioco, ma tutto sommato meglio di niente. Quantomeno il noto programma di Real Time è riuscito a tirare fuori un vero amore. Francesca ha partecipato tre anni fa, sposando Stefano Protaggi. I due hanno proseguito la loro storia anche fuori dal programma, ma poi si sono lasciati dopo qualce mese. Andrea, invece, ha partecipato alla quinta edizione del programma sposando Nicole Soria.

Tra loro le cose non sono mai andate bene, infatti si sono lasciati appena possibile procedendo con regolare divorzio. Tra l’altro, lui fu chiacchierato perché si parlava di una sua relazione con Sitara Rapisarda, che partecipò alla stessa edizione, ma sposando un altro uomo. Furono solo voci, però, probabilmente tra i due non c’è mai stato niente di concreto. Diversa, invece, la conoscenza con Francesca. Ben presto la loro storia si è tramutata in amore vero. E presto saranno in tre.