Doveva restare un segreto, ma Chiara Ferragni svela tutto con una gaffe clamorosa

Chiara Ferragni si è lasciata andare ad un’incredibile gaffe che ovviamente non è sfuggita all’attento popolo del web che ora è a conoscenza di quello che doveva essere un segreto della sua famiglia.

Chiara Ferragni ama condividere tutti con i suoi fedeli sostenitori. A volte però questa condivisione avviene in maniera consapevole ed altre meno. Basti pensare che durante lo scorso anno la stessa gaffe successe a suo marito Fedez che per sbagliò pubblicò l’anteprima della sua canzone Chiamami per nome prima del debutto al Festival di Sanremo.

Questa volta la dinamica si è ripetuta e la regina delle Influencer ha commesso una gaffe che non è affatto sfuggita all’attento popolo della rete a cui il dettaglio non è sfuggito rendendo chiaro tutto quello che probabilmente non doveva venire ancora a galla.

La gaffe di Chiara Ferragni su Instagram ha però scaldato il cuore dei suoi fedeli sostenitori in quanto ha rivelato per sbaglio il nome di suo nipote, il figlio di sua sorella Francesca.

Chiara Ferragni spoilera il nome del nipote: come si chiamerà il figlio di Francesca Ferragni

Chiara Ferragni nelle scorse ore ha preso parte ad un evento organizzato in onore di sua sorella Francesca Ferragni ed insieme ai suoi cari ha voluto spendere qualche parola in suo onore e in quella del suo compagno, rivelando che non appena diventeranno genitori la loro vita sarà stravolta, ma in senso assolutamente positivo.

Nel farlo però la regina delle influencer, durante il suo discorso, pubblicato sui social, ha svelato il nome di suo nipote: “Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo“ ha esordito la moglie di Fedez, che di recente ha dato una lezione di vita insieme al rapper J-Ax. “Perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un sapore e un significato” ha poi concluso rivelando che il nome scelto della coppia sarà Edoardo e lo stesso è stato ribadito anche dalla minore delle tre sorelle, Valentina, che nel suo discorso ha scandito il nome a chiare lettere.

Chiara Ferragni ha spoilerato il nome di suo nipote ma siamo sicuri che sua sorella le avrà perdonato questa gaffe.