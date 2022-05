Royal Family: finalmente è tornato a casa, adesso è ufficiale

Importanti novità per la casa reale. Finalmente è tornato a casa, è appena atterrato all’aeroporto. Sarà un trasferimento definitivo?

I ritorni a casa sono sempre importanti, soprattutto se si tratta di un appartenente di una casa reale. Questo genere di notizia riesce a fare il giro del mondo in pochissime ore. L’attenzione mediatica che circonda alcuni eventi è incredibilmente alta. No, non stiamo parlando del ritorno a casa di Harry e Meghan, anche se in questi giorni saranno a Londra in occasione del Giubileo di Platino.

Il ritorno del quale ti vogliamo parlare è quello del re Juan Carlos di Spagna, che ha interrotto un esilio lungo due anni ed è stato accolto da sua figlia Elena. Il re ha spostato la sua residenza negli Emirati Arabi a causa di uno scandalo legato alle accuse di evasione fiscali e tangenti in Arabia Saudita. Il re emerito non resterà a lungo nel paese iberico, anche perché ha delle restrizioni da rispettare.

Juan Carlos torna a casa, ma non resterà a lungo in Spagna

Juan Carlos è tornato in Spagna per una regata. Il re emerito, che non ha il permesso di dormire nei palazzi di proprietà della corona spagnola, resterà in Galizia per qualche giorno. A differenza di quanto succede nella residenza della Regina Elisabetta, dove ultimamente ha pernottato uno sconosciuto, Juan Carlos dormirà in albergo da solo. È stato accolto all’aeroporto dalla figlia Elena mentre non erano presenti Felipe VI e sua moglie Letizia.

L’84enne ex sovrano ha partecipato ad alcuni eventi organizzati dal club nautico Sanxenxo. Il re emerito è stato anche a Madrid, dove ha incontrato suo figlio e alcuni membri della corona spagnola. Il re emerito ha abdicato nel 2014, a causa dello scandalo che lo ha coinvolto (proprio come è successo al Principe Andrea, che ha preferito restare in Inghilterra), e ha deciso di trasferirsi negli Emirati Arabi due anni fa. La presenza di Juan Carlos in Spagna è dovuta ad una regata molto importante.

Questa regata tocca diverse città del mondo e Juan Carlos ha approfittato di questa tappa spagnola per salutare i suoi parenti e per tornare per qualche giorno nel suo paese. Il primo re della Spagna post-franchista ha pernottato nel Real Club Nautico, ospite del presidente Pedro Campos. Difficilmente ci saranno altre visite a breve, la presenza di Juan Carlos crea sempre un grosso imbarazzo alla monarchia spagnola a causa delle vicende giudiziarie.