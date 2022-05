Uomini e Donne puntata 26/05/22, sfiorata la rissa: Maria interviene preoccupata

A Uomini e Donne è stata sfiorata la rissa al Trono Over. Maria De Filippi è intervenuta preoccupata per quanto stesse per accadere al centro degli studi Elios di Roma.

Uomini e Donne durante la puntata di oggi ha tenuto ben alta l’attenzione del pubblico del piccolo schermo, partendo subito dalla conoscenza nata tra Alessandro e Pinuccia.

I due hanno passeggiato tra le strade di Lecce dove i passanti si sono congratulati per il loro ben rapporto e tessendo le lodi della dama, lanciando non poche frecciate all’opinionista di Tina Cipollari.

Per Tina quelle parole non fanno testo e lo ribadisce più volte in studio ponendo l’attenzione sul rapporto tra i due in quanto il cavaliere ha ribadito che tra loro c’è soltanto amicizia e non un qualcosa in più come invece crede lei, che si è detta contenta di questo viaggio insieme.

La situazione è precipitata in studio e tra una parola e l’altra è dovuta intervenire anche Maria De Filippi in persona.

Pinuccia corre verso Tina: Maria preoccupata a Uomini e Donne

Pinuccia è convinta del suo punto di vista e ritiene di essere contenta di questo viaggio insieme, nonostante Alessandro ribadisca che tra loro c’è soltanto amicizia e quando Tina Cipollari glielo fa notare, Maria replica affermando che a lei sta bene così.

L’opinionista di Uomini e Donne, che nelle scorse ore è stato travolto da un dolce annuncio, però rincara la dose e Pinuccia la invita a smetterla perchè non starebbe offrendo uno bello spettacolo considerando la sua età. La Cipollari però insiste e pone l’accento sull’amicizia: “Vai, balla con il tuo amico del cuore“ prova la dama e quest’ultima reagisce male ed inizia a correre verso l’opinionista come una furia.

Maria corre subito a separarle non conoscendo quali intenzioni abbiano l’una con l’altra, facendo partire una canzone da far ballare a tutti i protagonisti in studi per poi spostare l’attenzione su Ida e Riccardo che dopo essere usciti a cena insieme sono di nuovo punto e a capo in quanto l’uscita non è affatto andata bene riportando indietro tutti i loro problemi. Il loro rapporto è arrivato, di nuovo, al capolinea.