Grande dolore per Christian De Sica e Massimo Boldi: l’addio struggente

Christian De Sica e Massimo Boldi in queste ore sono stati colpiti da un terribile lutto. Il loro struggente addio ha commosso il web.

Christina De Sica e Massimo Boldi insieme hanno condiviso gioie e dolori, sia per quanto riguarda la sfera artistica della loro vita sia per quanto concerne il lato privato. Nelle scorse ore, infatti, il duo comico più amato dagli italiani ha dovuto fare i conti con un momento molto difficile poiché una persona a loro molto vicina ha purtroppo terminato il suo percorso su questa terra.

I due attori, sui rispetti profili social, hanno deciso di dare un ultimo saluto al loro più caro amico, rivelando ai loro fedeli sostenitori che insieme non c’era un bel rapporto soltanto sul set ma anche al di fuori, nelle rispettive vite.

Christina De Sica e Massimo Boldi sono stati colpiti da un terribile lutto ed insieme hanno deciso di dare un ultimo addio al loro compagno di viaggio, che ha fatto la storia del cinema grazie al suo incredibile talento di fotografo.

Morto il fotografo Rino Petrosino: l’addio di Christian De Sica e Massimo Boldi

Non appena Christina De Sica e Massimo Boldi sono venuti a conoscenza della scomparsa del loro amico e collega Rino Petrosino hanno subito voluto porgli un ultimo omaggio e attraverso i rispetti canali social hanno pubblicato uno struggente messaggio di addio. Il duo comico non è stato il sole a salutare il fotografo del cinema. Tant’è che anche Tv Sorrisi e Canzoni ha voluto omaggiarlo, ricordando quanto sia stato importante anche dal punto di vista professionale per la loro testata che per anni ha goduto del suo contributo.

“Un grande dolore per tutti noi” ha esordito Christian De Sica su Instagram, scegliendo di condividere un articolo in cui si annunciava al grande pubblico la scomparsa dell’artista, che si è spento a 79 anni. “Ciao amico”ha poi concluso, senza lasciarsi andare a troppe parole.

Chi invece ha scelto di sbilanciarsi maggiormente, è stato Massimo Boldi nel suo speciale omaggio al collega ed amico: “Caro Rino. Abbiamo passato momenti indimenticabili insieme una vita passata sempre con il sorriso stampato in faccia, anche quando si faceva fatica a tenerlo…..” ha scritto l’attore sul suo profilo Instagram, precisamente nei commenti. “La nostra amicizia è e rimane indissolubile, ti voglio bene come non sai. Grazie Rino” ha concluso distrutto dal dolore.

Rino Petrosino è morto lasciando un grande vuoto nel cuore di tutti coloro che hanno avuto modo di poterlo conoscere durante il corso della sua lunga ed onorata carriera.