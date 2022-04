Gravissimo lutto per la coppia vip, morto il figlio: dolore straziante

La coppia vip più popolare di sempre sta affrontando uno dei momenti più difficili della loro vita annunciando la scomparsa del loro figlio.

La coppia vip ha lasciato il popolo della rete senza parole in quanto sui rispettivi profili social ha annunciato ai loro fedeli sostenitori di essere stati colpiti da un gravissimo lutto che ha cambiato la loro vita per sempre.

Come era ormai noto da tempo, lei era incinta di due bambini ma uno dei due è morto durante il parto mentre la gemellina è riuscita a nascere in salute. L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno in quanto nessuno si sarebbe mai aspettato una rivelazione del genere e probabilmente nemmeno i diretti interessati avrebbero mai creduto di poter vivere un dolore così straziante.

Cristiano Ronaldo e Georgia Rodriguez hanno perso il loro bambino e su Instagram si sono lasciati andare ad uno sfogo che ha distrutto il cuore di tutti gli utenti della rete.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez annunciano la perdita del loro bambino

Cristiano Ronaldi e Georgina Rodriguez, dopo che lui è stato protagonista di uno spiacevole episodio, sui loro profili social hanno rivelato la tragedia di cui sono stati protagonisti, raccontando che cos’è successo nelle scorse ore.

“È con la più profonda tristezza che annunciamo la morte del nostro bambino“ hanno scritto diretti sui relativi profili social. “È il dolore più grande che un genitore possa provare” hanno subito aggiunto, parlando del loro stato d’animo. “Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità” hanno proseguito, aggiungendo che la piccola è riuscita a venire a luce e sarà lei a donare loro la forza per poter andare avanti in questi giorni difficili.

“Vorremmo ringraziare i medici e gli infermieri per tutte le cure e il supporto forniti” hanno poi proseguito Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez distrutti dal dolore. “Siamo devastati e chiediamo privacy in questo momento molto difficile. Ragazzo nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre” hanno poi concluso, chiedendo di rispetto questo periodo complicato che si ritrovano a vivere.