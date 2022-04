Dopo il divorzio a Matrimonio a prima vista Italia, il dolce messaggio di Cristina

Messaggio commovente da parte della ex sposa di Matrimonio a Prima vista: la coppia ha deciso di divorziare al termine del programma

Si tratta di una delle coppie più famose dell’ultima edizione di Matrimonio a Prima vista. Per loro le cose non sono andate bene, nel senso che hanno divorziato al termine del percorso previsto dal programma. Prima le nozze al buio, poi la frequentazione col viaggio di nozze e la convivenza. E alla fine la scelta perentoria di divorziare, perché tra loro non è scoccato l’amore. Si tratta di Mattia Viteritti e Cristina Cadei Danesi, che sono state seguite con interesse dal pubblico. Lui 34 anni, lei 30, originari rispettivamente di Bernareggio (Monza) e Capriolo (Brescia). Un’affinità che secondo gli esperti poteva funzionare, ma le cose sono andate diversamente.

Lui libero professionista, lei invece in attesa di occupazione. Per entrambi il loro sogno era di innamorarsi e di costruire qualcosa di importante. Ma come sempre, è difficile che due persone che non si erano mai incontrate prima possano innamorarsi “a comando”. E infatti il percorso è stato difficile. Va detto che i due hanno avuto un approccio tranquillo. Si sono conosciuti piano piano e sembravano anche piacersi. A dirla tutta le sensazioni erano anche buone. In particolare, col viaggio di nozze le cose sembravano andare bene, e tra loro era anche nata un’attrazione.

Matrimonio a Prima Vista, l’emozionante post dopo il divorzio

Tuttavia, un evento ha scombinato tutto: Cristina è voluta partire con un’amica per una crociera già programmata. Il tutto nel bel mezzo del programma! La cosa ha infastidito molto Mattia, e probabilmente, ha creato una rottura. Qualcosa è venuto meno dal punto di vista della fiducia, soprattutto da parte di lui. Tuttavia, anche dopo la crociera la coppia ha proseguito nella conoscenza. Ma qualcosa si era rotto, e la parola “amore” esce dai loro discorsi. Ecco perché hanno deciso di divorziare. Tuttavia, Cristina ha pubblicato un bel messaggio Insitagram con la foto del loro matrimonio e alcune parole toccanti:

“E’ stato un percorso bellissimo e indimenticabile: siamo stati sposati, conviventi, amici. Ci siamo incazzati, spalleggiati, commossi. In poco tempo abbiamo condiviso così tanto… Sarai sempre parte della mia vita. Anche senza ruolo di marito”. Un messaggio per Mattia, che ci fa capire come la reciproca volontà dei due giovani sia di rimanere in buoni rapporti. Sperando che, quantomeno, possa davvero essere così.