Sei bravo con le prove di logica matematica? Risolvi il test!

Spesso i rompicapo di logica matematica fanno paura, poiché l’ansia e la preoccupazione nel risolverli, mettono sempre più agitazione. Di certo, non è un buon modo per risolverli, ma con esercitazione e calma si può tutto.

La logica matematica non è così difficile come sembra, basterebbe concentrarsi ed allenarsi spesso per non avere più gli stessi timori. Questa situazione capita in tutte quelle circostanze nelle quali non ci si sente all’altezza, oppure si ha il costante timore di non essere capace con i numeri nella norma, figuriamoci con l’aggiunta delle logica. In realtà, si può con un pizzico di furbizia ed esercizio, diventare dei bravissimi solutori.

L’obiettivo in questo test di logica matematica è quello di risolvere e completare in maniera corretta la sequenza. Il punto è che salta subito all’occhio il fatto di avere delle numerazioni che poco sembrano avere senso, ma in realtà ce l’hanno eccome. Perché devi essere tu bravo a scovarlo!

Osserva con attenzione ogni singolo calcolo, trova il legame che pone tutte le cifre su un orizzonte comune, ed impara a usare la logica con questi rompicapo.

Dovresti farcela in meno di un minuto, allora ci sei arrivato? Se no, scorri l’articolo, ti fornirò sia la risposta corretta che la spiegazione che cerchi, in modo che la prossima volta sarai più preparato.

Test di logica matematica: ecco la soluzione impossibile!

La bellezza dei rompicapo sta proprio nella loro stranezza, restando in tema perché non risolvi il test dell’oggetto sottosopra ti farà impazzire, ma vedrai che una volta scovata la soluzione ti renderai conto della semplicità. Del resto, nel nostro sito ci sono enigmi di tutte le tipologie, basta soltanto farci un salto. Al di là delle altre sfide, ecco che anche quella del giorno ha la sua soluzione, scorri che ti spiego.

Ebbene sì, c’è semplicemente un 9 dopo 42+10, non dovrebbe esserci 52? In realtà, come ti ho già suggerito nel paragrafo precedente, la furbizia e il legame tra le cifre, mette in evidenza che i calcoli fatti non sono stati realizzati in maniera convenzionale. Infatti, se osservi bene, il legame tra i numeri sta proprio nel fatto che non sembrano calcoli corretti!

Il risultato è 9 perché l’operazione svolta è la seguente: 4*2+1+0= 8+1+0= 9!

Stessa cosa per tutte le altre, ad esempio 11+11=3 è dato da 1*1+1+1= 1+1+1= 3! Insomma, si tratta di un bell’inghippo, ma che con un po’ di logica e furbizia avresti potuto ottenere. Un consiglio, anche se si tratta di cifre, qualsiasi testi ti si ponga davanti non tenerlo in considerazione in maniera letterale, ma sfrutta l’immaginazione!

Se ti piacciono test nei quali trovare oggetti, trova la tazza vuota del rompicapo dei coniglietti, è davvero divertente, anche se tutti quegli oggetti saltano davvero all’occhio. Nel frattempo noi stiamo lavorando per te, ci vediamo alla prossima sfida!