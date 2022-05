Trova la tazza vuota in mezzo alle altre, aguzza la vista!

Risolvere rompicapo è il modo più divertente per allenare la tua mente in modo pratico e rapido. Affrontare delle sfide non è mai stato più avvincente! La tazza del test del giorno è difficilissima da scovare.

Trattasi di un rompicapo visivo, la tazza in questione è un oggetto di comune utilizzo, non tanto difficile a tenere in considerazione. In realtà, la difficoltà consta proprio nella presenza di dettagli e nella quantità di oggetti presenti nell’immagine. L’estate è arrivata, ma per questi due animaletti è ancora il tempo di una buon tè! Insomma, mettiti in gioco affronta con noi questo giochino divertente.

Innanzitutto, è bene ricordare che anche se si tratta di un rompicapo visivo, la logica e l’intuizione, c’entrano sempre. Non si tratta di intelligenza, ma di come si affrontano le sfide, perché spesso le soluzioni sono più pratiche che altro. Anche qui c’è bisogno di un ragionamento, perché la tazza in questione è così ben nascosta che è necessario avere un’ottima strategia!

Infatti, si potrebbe iniziare a studiare la forma in questione, e a tenere a mente i piccoli dettagli che differenziano il tutto.

Allora, ci sei arrivato da solo, oppure stai ancora cercando l’oggetto nascosto? Cogli la sfida e non tirarti indietro. Se scorri l’articolo troverai la risposta esatta con qualche consiglio utile per affrontare i prossimi.

Soluzione del rompicapo: la tazza è sotto il tuo naso!

Ebbene sì, questa volta ti ho voluto proprio mettere in difficoltà! La tazza che è l’oggetto protagonista del nostro rompicapo si trova proprio in un punto nascosta, magistralmente architettato per metterti in difficoltà! A metà della foto vicina all’uccellino con il cappello verde, insomma è molto difficile da trovare.

Questo perché le illusioni ottiche poste in foto sono state studiate in modo che l’osservatore si confonda. La tipologia di sfide in questione è quella per cui vanno matti tutti, nel vero senso della parola!

