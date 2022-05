Una Vita anticipazioni: matrimonio a sorpresa ad Acacias

Anticipazioni e avvenimenti settimanali telenovela Una Vita da domenica 29 maggio a sabato 4 giugno 2022. Cosa succederà nelle prossime puntate

Proseguono sempre più intricate e avvincenti le trame di “Una Vita”, la soap opera che tanto successo sta avendo anche in Italia. Ecco le anticipazioni su cosa succederà nelle puntate a partire da domani, domenica 29 maggio, fino a sabato 4 giugno. Fabiana decide di accettare la proposta di matrimonio di Servante. I due sembrano molto presi e innamorati come non mai. Tutti i residenti sono sconcertati da questa situazione. Intanto Belita viene a sapere che José Miguel ha prenotato una suite in un lussuoso albergo, ed è convinto che lui la stia tradendo.

Cinta ed Emilio tornano a sorpresa dall’Argentina per partecipare al lancio del disco e del libro dell’artista. Intanto Lolita è sempre più tormentata dagli incubi: sogna che Moncho e Antonito vengono brutalmente uccisi e questo la sconvolge. Marcos è molto arrabbiato per la fuga di Anabel e Genova, e finisce col buttare benzina sul fuoco. Arriva infatti l’annuncio che la ragazza si è segretamente sposata con Aurelio.

Una vita, spunta una pericolosa bomba

A questo punto la donna porta avanti il suo piano diabolico, spiegando a Felipe che Natalia è da diversi anni vittima di orrendi abusi sessuali. Il colpevole è Bacigalupe. Intanto Genoveva spiega a Felipe che, in passato, Marco ha violentato Natalia in Messico. A questo punto Felipe va a parlare con la ragazza, che gli confessa che gli abusi sono arrivati sin da quando lei era solo una bambina. Intanto Carmen, Casilda e Alodia vogliono fare una sorpresa a Fabiana: il regalo per lei è un vestito da sposa nuova.

I due titolari della Pensione Buena Noche finalmente convolano a nozze. Tutta la festa per il loro matrimonio coinvolge l’intero quartiere. Intanto Bellita fa di tutto per convincere Ignacio a sposare Alodia, e in questoviene aiutata da Emilio e da Cinta. Intanto Rosina si rende conto che il salottino organizzato al ristorante si rivela un grosso fallimento. Lei incolpa Carmen di questo insuccesso e scatta un litigio tra i due. Infine Leonardo dà la dinamite a Soledad e le dà un ordine preciso: quello di preparare un bomba in appena due giorni.