Temptation Island con il suo viaggio dei sentimenti, lascia senza parole i telespettatori che non credono ai loro occhi per quanto accaduto. Storica concorrente ritrova l’amore!

A distanza di tempo, i protagonisti di Temptation Island continuano ad essere molto seguiti dal pubblico a casa. Poiché le loro storie, insicurezze e problematiche, fanno vedere un altro lato delle relazioni che non sempre sono rose e fiori. L’amore impegna e come tale bisogna sempre essere pronti a capire l’altra metà, oppure se davvero si vuole proseguire nel cammino della vita insieme o meno. L’ex concorrente lascia senza parole, perché sembrava ormai essere rimasta ancorata al passato.

Come già detto, Temptation Island è un format molto amato dai telespettatori, perché questi si immedesimano nei beniamini in tv. Sembrano situazioni assurde, ma in realtà sono molto più comuni di quello che sembrano. I litigi con i compagni di vita sono all’ordine del giorno, e soltanto con un po’ di consapevolezza e tanto amore si possono superare.

La protagonista della notizia di oggi ha vissuto un periodo terribile, ma quando l’amore sembrava ormai un lontano ricordo, in realtà la situazione si è stravolta! Ecco di chi si tratta, ma soprattutto con chi sta.

Ex Temptation Island: l’amore fa sognare!

Chi l’ha detto che non si può trovare un nuovo amore? Anche quando tutto sembra perduto, non bisogna mai aver paura di rialzarsi e affrontare le avversità. Di recente, un’ex concorrente ha fatto una dichiarazione toccante e triste per il dramma vissuto, ma d’altronde l’amore regala emozioni magiche ma fa anche soffrire terribilmente. La protagonista di oggi è stata molto discussa a Temptation Island, poiché il suo comportamento giudicato troppo sfacciato. D’altronde, quando qualcosa non va, è inutile insisterci, bisogna andare oltre!

Vi ricordate Jessica Battistello? La sua dolce metà era Andrea Filomena con il quale ha partecipato al noto format nel 2019. La loro storia è stata molto tormentata, poiché lei riteneva di non vivere l’amore che credeva. Mancava comprensione ed affetto, il quale lo cercava tra le braccia del bel tentatore Alessandro Zarino.

Una volta finito il reality la coppia ci ha riprovato, ma niente è andato come sperato. Infatti, nel marzo dello scorso anno decidono di ufficializzare la situazione. La ragazza ha scelto di voltare pagina andando a Santo Domingo dove vivono i suoi genitori già da tempo. Non è proprio il luogo dei suoi sogni, ma ha sempre desiderato viaggiare, quindi questo è stato il primo passo per la felicità.

Dopo tanto, con questo post dell’11 maggio e con commento “Finalmente ti ho trovato”, la Battistello sembra aver ritrovato quella serenità perduta grazie all’amore di Stefano Francescato. Lui fa parte del mondo degli investimenti finanziari, e la stessa confessa delle parole forti:

“Ho trovato l’amore. Non mi sono mai sentita così tanto supportata, capita e amata.”

Tra le novità, l’ultima sul programma del viaggio dei sentimenti sconvolge tutti, ma al momento non possiamo che conoscere le evoluzioni delle vite degli ex beniamini. Insomma, per non perdere le novità, restiamo aggiornati!