Scegli un autoritratto e scopri quale sentimento predomina le tue scelte e la tua vita con questo coloratissimo test

Le emozioni guidano la nostra vita. Siamo nervosi perché qualcuno ci ha fatto del male e ce la rifacciamo sugli altri, cerchiamo emozioni forti per colmare il vuoto che abbiamo dentro di noi, proviamo frequentazioni fugaci per il dolore che ci hanno fatto provare nel nostro passato.

Ognuno di noi vive tutti i tipi di emozioni nella propria vita, ma una di queste ci predomina in modo unico. Ecco perché ti proponiamo il test dell’autoritratto per capire finalmente quale sentimento domina la tua vita e le tue scelte.

Ma prima scopriamo come si svolge questo test

Test: scegli un autoritratto e scopri il sentimento che ti predomina

In questo test dell’autoritratto ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli in modo istintivo e leggi la risposta corrispondente al numero optato. Potrai scoprire quale sentimento domina la tua vita.

Iniziamo a scoprirci!

1) Uno -> Calma

Tu cerchi di vivere tutto con molta tranquillità e calma. In realtà, questo viene dal fatto che analizzi tutto in modo molto logico e razionale per non lasciarti sopraffare dalle emozioni.

Cerchi di vedere il bicchiere mezzo pieno, ma delle volte non ci credi neanche a te. Ad esempio, ti lamenti spesso delle persone che si piangono addosso senza fare nulla e poi sei la prima a lamentarti senza trovare una soluzione.

Hai appena superato un periodo piuttosto difficile e quindi hai preferito mantenerti neutrale. Sei però un po’ annoiato e ti consigliamo di darti un po’ una smossa. Va bene rimanere calmi, ma ricordati ti vivere.

2) Due -> Noia

Credi di essere una persona che si fa scivolare le cose addosso, che non pensa alla pesantezza della vita e vive tutto in leggerezza. In realtà il sentimento che ti domina nell’ultimo periodo è proprio la noia.

Questa ti porta a fare delle scelte non adatte a te e a ritornare sempre a quel quotidiano già vissuto mille volte.

Cerca di dare un cambiamento alla tua vita. Trova nuovi hobby e stimoli e comprendi cosa ti piace veramente fare. Non dare adito al giudizio delle altre persone.

Prima di iniziare qualcosa di nuovo domandati: “Lo faccio perché lo vogliono gli altri o perché interessa veramente a me?”.

3) Tre -> Tristezza

La tristezza è una patina che si è assopita da tempo sulla tua vita. C’è chi prova questo sentimento dopo un evento spiacevole o chi, come te, ormai ci convive da tempo.

Questa emozioni si palesa nella tua vita in modo nostalgico ripensando a dei momenti passati o in modo demotivante quando rifletti sul cosa non sai fare o essere.

Dovresti riuscire a comprendere che la tua vita la domini e gestisci solo te. Riprendi in mano te stessa e portati qualcosa di positivo e di felice da ogni giorno.

4) Quattro -> Allegria

Sei ricca di energia in questa fase della tua vita. Hai molti stimoli e interessi che ti piacciono e ti soddisfano, anche se spesso li inizi senza portarli a termine.

Hai una grande carica dentro di te e ti consigliamo di farla fruttare in modo positivo. Continua ad alimentare questo tuo sprint, sennò finirai per diventare passiva. Ricaricati continuamente e vivrai sempre con gioia.

5) Cinque -> Mille emozioni

Tu non hai un solo sentimento predominante, hai tutto l’albo delle emozioni. Vivi tutto in modo intenso. Ciò ti porta ad essere un po’ lunatico e cambi spesso idea, ma fa parte del tuo essere.

Rischi però di essere un po’ contradditorio. Quando sei felice, parli tantissimo e provi cose nuove, quando sei triste, invece, sei scostante, silenzioso e molto nervoso.

6) Sei -> Rabbia

Non ami tanto la socialità nell’ultimo periodo. Tutto quello che fanno le persone intorno a te ti fa sentire frustrato e pieno di rabbia.

In realtà è che sei molto stressato in questo ultimo periodo. Cerca di capire quale è il motivo della tua ira e affrontalo. Parlane apertamente a qualcuno e cerca anche di ritagliarti un angolino per il tuo relax. Investi questa energia di rabbia in qualcosa che ti piace veramente