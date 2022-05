Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sono in crisi? Gli haters provocano e l’ex vippona sbotta e asfalta tutti così.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 6. Tra i due è nata una simpatia iniziale che li ha portati a baciarsi. L’amore, però, è nato solo dopo il reality show. Conclusa l’esperienza nella casa di Cinecittà, Federica e Gianmaria hanno continuato a frequentarsi fino ad innamorarsi.

Vivendo in due città diverse, Federica e Gianmaria hanno una storia d’amore a distanza. I due, tuttavia, cercano di ritagliarsi sempre del tempo per stare insieme. Tuttavia, negli ultimi giorni, qualche follower ha avuto da ridire sull’atteggiamento della Calemme che, stanca delle critiche e dei giudizi gratuiti, si è lasciata andare ad uno sfogo asfaltando tutti e strappando gli applausi dei fan.

Federica Calemme perde la pazienza: il durissimo sfogo dopo le critiche gratuite

Bellissima e in perfetta forma grazie ad un’alimentazione sana ed equilibrata, Federica Calemme è sempre molto presente sui social che usa soprattutto per lavoro. Federica, infatti, ogni giorno, pubblica le foto dei suoi lavori condividendo, tra le storie, anche foto e video di alcuni momenti della sua giornata. Qualcuno, però, ha criticato Federica facendole notare come non posti mai video e foto in compagnia del fidanzato Gianmaria.

“Hai fatto più storie sul tuo personal trainer in due giorni che in tre mesi per il tuo presunto fidanzato, contento lui”, ha scritto qualcuno su Instagram. La replica di Federica, però, non si è fatta attendere. “Quello che posto o non posto non sono affari vostri”, ha scritto la Calemme.

“Ognuno vive la propria vita come vuole. Iniziate a vivere anche le vostre vite”, ha aggiunto Federica di cui Gianmaria Antinolfi ha parlato in una recente intervista. “Siamo una coppia molto affettuosa nella quotidianità. E sinceramente non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno. Grazie per averci seguito, ma anche meno. Almeno parlo per me”, ha concluso la Calemme.

Di fronte ad insinuazioni varie sulle sua storia con Gianmaria Antinolfi, dunque, la Calemme ha deciso di non restare in silenzio mettendo immediatamente a tacere qualsiasi tipo di dubbio. Tra i due ex vipponi, dunque, la storia continua. I due, tuttavia, stanno procedendo con i piedi di piombo vivendosi il rapporto in totale serenità, con discrezione e riservatezza condividendo sui social il minimo indispensabile del loro privato ed incontrandosi ogni volta che i rispettivi impegni professionali lo consentono.