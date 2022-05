Da LDA ad Alex fino a Luigi Strangis: gli ex Amici non si fermano più!

LDA, Alex e Luigi Strangis dopo la finale di Amici di Maria De Filippi, giunto alla sua 21esima edizione, non hanno alcuna intenzione di fermarsi e la novità che li riguarda ha mandato in tilt gli utenti della rete!

Amici 21 ha lanciato numerosi talenti che stanno occupando le classifiche dei brani più venduti qui del bel paese. La soddisfazione è senza dubbio tanta, ma il pubblico del piccolo schermo inizia a sentire la loro mancanza considerando che i giovani artisti come LDA, Alex e Luigi Strangis sono andati in onda ben per sei mesi su canale 5.

Prima ogni sabato, facendo eccezione del daytime, con l’appuntamento pomeridiano e poi al serale, debuttando durante la prima serata. Cosa non da tutti, considerata la loro giovane età. I giovani artisti però stanno per tornare a grande sorpresa sul piccolo schermo degli italiani per un nuovo ed attesissimo progetto.

LDA, Luigi Strangis ed Alex tornano in tv dopo Amici 21 e la notizia ha già mandato in tilt gli utenti della rete.

Amici 21: LDA, Alex e Luigi Straingis tornano in tv. Ecco dove e quando

Secondo quanto rivelato in rete, infatti gli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi sono pronti a tornare sul piccolo schermo degli italiani per promuovere la loro nuova musica.

In particolar modo in tv sembrerebbero essere stati richiamati: LDA, Alex, Luigi Strangis e Albe, che ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte di Serena durante il giorno del suo compleanno, per esibirsi sul palco di Battiti Live, lo show musicale estivo di Italia 1 che ogni anno ospita gli artisti più amati di sempre per intrattenere anche durante il periodo estivo il pubblico del piccolo schermo degli italiani.

Almeno per il momento però non si sa quando il programma tornerà in onda in quanto gli ultimi dettagli devono ancora essere definiti, ma sicuramente il programma verrà trasmesso, come ogni anno, durante il periodo estivo permettendo agli artisti di esibirsi con le loro hit estive.

I cantanti di Amici di Maria De Filippi sono pronti a tornare all’azione, anche se sembrerebbe mancare un altro nome molto amato dell’edizione andata in onda quest’anno. Ovviamente stiamo parlando di Sissi, che molto probabilmente potrebbe aggiungersi in un secondo momento.