Meghan Markle, un inatteso premio per suo marito – FOTO

Meghan Markle è stata la protagonista di un siparietto che ha coinvolto anche suo marito. Lo scatto ha fatto immediatamente il giro del web

Harry e Meghan sono finalmente tornati in Gran Bretagna. I due ex membri della Royal Family non si vedevano insieme nella capitale inglese da oltre due anni, cioè da prima dell’addio a Buckingham Palace. Dal gennaio del 2020, infatti, i Sussex si sono trasferiti negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California.

L’ex attrice statunitense e suo marito sono tornati a Londra per partecipare al Giubileo di Platino in onore della Regina Elisabetta. L’anziana sovrana festeggia quest’anno i settant’anni sul trono d’Inghilterra. Nel corso di un evento pubblico, Harry e Meghan sono stati protagonisti di un curioso siparietto e ovviamente è stata l’ex stella di Hollywood ad attirare l’attenzione. Ecco cosa è successo.

Meghan Markle e il bacio inaspettato ad Harry

Nonostante alcune restrizioni imposte dalla Royal Family, Harry e Meghan parteciperanno a (quasi) tutti gli eventi del Giubileo di Platino ma questo episodio è avvenuto in California. I Sussex, proprio come avevano fatto nel 2018, hanno partecipato ad una partita di polo per raccogliere dei fondi a favore di varie associazioni. La partita è stata giocata a Santa Barbara ed ha partecipato anche Harry, grande amante di questo sport.

Non è la prima volta che un membro della Royal Family partecipa ad un evento sportivo. Harry e Meghan Markle sono stati i protagonisti di una scena molto curiosa. L’ex protagonista di Suits, in pantaloncini bianchi, occhiali da sole, camicia a pois, cappello e rossetto rosso, ha fatto il tifo a bordo campo per la squadra nella quale giocava suo marito.

La squadra, chiamata Los Padres, ha vinto e Meghan ha premiato suo marito sul podio, oltre che con il trofeo, anche con un bacio appassionato. Poi ha tolto il rossetto dalle labbra del marito con le dita. La scena ha fatto partire l’applauso di tutti i presenti, divertiti dal bacio e dalla dolcezza con la quale la Duchessa di Sussex ha pulito le labbra del Principe Harry. Nei prossimi giorni, i Sussex saranno a Londra per il Giubileo di Platino.