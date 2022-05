Test: risolvi l’indovinello senza rompere le uova nel paniere

Questo test metterà a dura prova la tua capacità di risolvere un indovinello in meno di sessanta secondi. Credi di esserne capace?

Rompere le uova nel paniere è un’espressione che si usa per indicare il tentativo di impedire o ostacolare un piano già organizzato. Chi rompe le uova nel paniere, di solito, è una persona fastidiosa, sicuramente poco simpatica. Le uova, a causa della loro grande fragilità, indicano qualcosa che si può facilmente distruggere nel momento in cui c’è l’intervento di una mano esterna, proprio come potrebbe accadere ad un progetto già avviato.

Il test di oggi riguarda proprio delle uova in un paniere. Tranquillo, nessuno vuole ostacolarti o crearti problemi, si tratta letteralmente di alcune uova poste in un paniere. E non dovrai romperle, bensì contarle. Leggi attentamente il testo dell’indovinello e poi prova a dare una risposta entro sessanta secondi. Non tutti sono riusciti ad arrivare in fondo, vediamo cosa sai fare! Ecco l’indovinello che dovrai risolvere.

In un paniere ci sono delle uova. Il numero delle uova raddoppia ogni minuto. Il paniere è completamente pieno dopo un’ora. Dopo quanti minuti il paniere è pieno a metà? Trovi la soluzione qui sotto.

La soluzione del test

Ogni volta che provi a risolvere un indovinello, devi fare attenzione ad un aspetto molto importante: i dettagli. Riuscire a separare i dettagli utili da quelli inutili è fondamentale, soprattutto se ti viene chiesto di fornire una risposta entro sessanta secondi. Risolvere un test come questo non è mai facile, se adesso sei qui per controllare di aver dato la risposta giusta, non possiamo che farti i nostri complimenti.

Se, al contrario, non hai una soluzione in tasca e sei curioso di conoscere la risposta corretta, tra poco sarai accontentato. Questo test non ha alcuna validità scientifica ed è soltanto un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Potrai metterti alla prova con altri test del genere nei prossimi giorni. Adesso possiamo passare alla soluzione dell’indovinello delle uova.

La risposta più gettonata è stata 30. Purtroppo non è corretta. Chi ha risposto in questo modo è stato ingannato da alcuni dettagli inseriti nel testo proprio per indurre all’errore. Se le uova raddoppiano ogni minuto e il paniere è completamente pieno in un’ora, vuol dire che è pieno a metà dopo 59 minuti.