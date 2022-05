Edoardo Tavassi l’ha fatto all’Isola dei Famosi: la reazione di Guendalina

Edoardo Tavassi l’ha fatto davvero all’Isola dei Famosi 2022 dopo l’abbandono della sorella di Guendalina che reagisce così!

Edoardo Tavassi sempre più superstar all’Isola dei Famosi 2022. Dopo l’abbandono della sorella Guendalina, per realizzare un momento speciale ai compagni d’avventura, ha accettato di sottoporsi ad una sfida ardua. Dopo alcuni dubbi e tentennamenti, Edoardo ha accettato di farlo davanti a milioni di telespettatori.

Senza la sorella Guendalina, ricordando ciò che aveva fatto prima di abbandonare l’Isola dei Famosi 2022, Edoardo ha accettato di sottoporsi ad un’ardua sfida. Di fronte alla scelta di Edoardo, la reazione di Guendalina non si è fatta attendere. Su Instagram, infatti, ha prontamente reagito lanciando una frecciatina al fratello.

Edoardo Tavassi cambia look all’Isola dei Famosi 2022 e la sorella Guendalina reagisce così

Ilary Blasi, durante la ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, ha messo Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi di fronte ad una tentazione. Per permettere a tutti i naufraghi di mangiare delle lasagne, Edoardo ha dovuto accettare di cambiare look facendosi radere i capelli da Carmen Di Pietro. Ilary Blasi, per convincere Edoardo ad accettare la sfida, gli ha ricordato che anche Guendalina aveva fatto lo stesso. “Ma i suoi capelli erano finti”, ha commentato con ironia Edoardo.

Dopo tanti dubbi iniziali, con il supporto di Nicola Savino e Vladimir Luxuria, Edoardo ha accettato la sfida. Carmen ha così iniziato a radere i capelli mentre Alvin ha concluso il lavoro. A casa, davanti al televisore con i figli, Guendalina ha assistito a tutto il momento commentando la scelta del fratello.

Sorridente, abbronzata e in perfetta forma, Guendalina che ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi 2022 per tornare dai suoi bambini con cui ha deciso di seguire la puntata del reality, ha commentato il cambio look del fratello Edoardo che si è lasciato andare ad una confessione su Mercedesz.

“A me aveva detto di no. Mi aveva detto che non si sarebbe tagliato i capelli neanche se fosse venuto Federico (il fidanzato di Guendalina ndr). Se taglia i capelli per farli mangiare faccio un casino. Carmen gli devi rasare tutta la linea centrale tanto che non si sa cosa ha fatto a me e quando mi sono arrabbiata per il taglio dei capelli lui mi ha detto che non ero sportiva ed ero permalosa”, ha detto tra le storie di Instagram.

Dopo aver sorriso, Guendalina ha approvato il cambio look del fratello Edoardo come potete vedere dalla foto qui in alto.