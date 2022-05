Viaggio di nozze anticipato per l’amatissima coppia vip? Il video fa sognare

L’amor che muove il sole e le altre stelle, diceva Dante! La storia d’amore di questa coppia fa sognare. Il viaggio di nozze anticipato sembrerebbe essere un’ottima occasione per conoscerli meglio.

Al di là delle telecamere i beniamini della televisione vivono una vita come qualsiasi altra persona. Semplicemente danno maggiormente nell’occhio, soprattutto qualora incontrassero i loro fan. Ad oggi, sono più innamorati che mai, al di là delle critiche e delle malelingue, sono davvero una forza insieme. Il viaggio di nozze di cui stiamo parlando è la ciliegina sulla torta ad una love story d’incanto.

L’amore è il sentimento più potente che ci sia, quando ci si innamora non si può far nulla contro le emozioni, la persona amata diventa un chiodo fisso. Arriva in punta di piedi, ma in men che non si dica diventa la più importante che ci sia. Appunto, è proprio così che si sono innamorati, soprattutto in un contesto a cui nessuno avrebbe mai creduto.

Sono passati degli anni e ancora fanno sognare! Il viaggio di nozze in anticipo è stato una sorpresa per tutti, poiché mai in questo momento i fan lo avrebbero sospettato, specialmente dopo gli ultimi eventi.

Ecco chi è la coppia da sogno, fanno innamorare di loro con un solo post!

Viaggio di nozze: al cuor non si comanda!

Del resto, l’amore è anche fonte di passione. Di recente, dei colleghi vip hanno condiviso un evento a luci rosse, sconvolgendo non poco il piccolo schermo. La dichiarazione è stata fatto sotto gli occhi e le orecchie di tutti, in piena diretta! Alla fin dei conti, non ci sono regole in amore, a maggior ragione quando il sentimento è così forte. Invece, i protagonisti di oggi rimangono su toni da sogno, non solo per gli abiti sfoggiati, ma i loro occhi!

Perché è proprio così che si guardano Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro! Criticati per essere nati come coppia in tv, al Grande Fratello Vip, per la differenza di età, ed anche per lo scandalo che lega la donna all’ex marito Francesco Sarcina de le Vibrazioni, band amatissima dal pubblico.

Infatti, la stessa avrebbe tradito l’uomo con Riccardo Scamarcio, il quale a sua volta era un gradissimo amico del cantante. Il passato è passato, anche perché si tratta di dinamiche diverse, e se non le si vive dall’interno non si può giudicare!

Ad oggi, i due innamorati sono diventati genitori del piccolo Gabriele di soli 3 mesi. Così, tra un evento e l’altro colgono l’occasione per visitare Parigi, la città dell’amour! Nella foto sopra condivisa postiamo un frame del video presente nella pagina ufficiale di Instagram della Incorvaia! Tra una poppata e l’altra dev’essere difficile, ma dove c’è amore, si può tutto. Ecco il video integrale:

Si tratta di persone che vivono al 100% le loro emozioni, infatti hanno anche condiviso gli spiacevoli episodi durante la gravidanza, parole forti ma che dimostrano che si tratta di persone comuni.

Così tanto che non perdono occasione per fare una scappatella d’amore! Insomma, il loro viaggio è solo all’inizio, per cui restiamo aggiornati.