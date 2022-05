Guerra dopo il Grande Fratello Vip: dall’amore all’odio il passo è breve!

Sembravano amarsi così tanto nella casa del Grande Fratello vip, e invece una volta fuori dal reality tra loro soltanto fuochi e fulmini

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip (la sesta) è stata indubbiamente quella dell’incredibile triangolo amoroso. Lui sposato, belloccio e narciso, nella casa si invaghisce della bella influencer. Sua moglie assitse atterrita da casa alle loro evoluzioni sentimentali, sempre descritte come una “normale” amicizia. Poi lui esce, tra mille tormenti, ed entra proprio sua moglie. Lei conosce “di persona” la presunta amante, e si scatenano mille intrecci imprevedibili. Insomma, è esattamente la storia tra Soleil Sorge e Alex Belli, che hanno inscenato il triangolo amoroso con Delia Duran, la moglie di Alex.

Una storia che ha infiammato il gossip per mesi. E ancora ora, molte settimane dopo la fine della trasmissione, se ne parla con insistenza. Oggi la situazione è nota a tutti: Belli è tornato con la moglie, che dice di amare alla follia anche se con una “relazione aperta”. Invece Soleil è rimasta col classico “cerino” in mano. Eppure loro due avevano promesso di rimanere amici: ma a quanto pare non è così. Tra loro c’è stato un acceso litigio via social: infatti è nata una discussione “da remoto” su Twitter.

Grande Fratello, tra Soleil e Alex ancora scintille

A quanto pare l’oggetto della discussione è stato un titolo sbagliato. Soleil è stata intervistata dal settimanale “Chi”, dove ha parlato di sua madre Wendy, ma anche di Alex Belli. “Mia mamma ha reagito davanti all’ennesima falsità di Alex”, ha spiegato la Sorge. Questo piccolo passaggio dell’intervista è stato riportato da giuseppeporro.it, che ha lanciato un titolo: “Soleil ancora contro Alex Belli”. Un’iniziativa che non è piaciuta a “The Man”, che con l’immancabile Twitter ha replicato con una spiccata vena polemica:

“Giusto per la cronaca… Poi sono io che parlo di lei. L’incoerenza ormai non ha confini – ha scritto – almeno avere le “palle” di non rinnegare sempre tutto, ma quando lo capirai sarà troppo tardi! Buona vita”. Soleil, che si trova in Honduras per prepararsi all’Isola dei Famosi, ha replicato senza esitare: “Tieni, prenditi sti clic, ma poi leggi l’intervista e mettiti l’anima in pace. La mia vita è già troppo buona”, ha concluso la Sorge.