Scoppia la crisi dopo la scelta a Uomini e Donne: fan in allarme

Fan di allarme: scoppia la crisi dopo la scelta di Uomini e Donne

Uomini e Donne è alle battute finali. Nella settimana scorsa sono state registrate le ultime puntate e il dating show si concluderà il 3 giugno.

Negli ultimi appuntamenti pomeridiani vedremo finalmente le scelte del Trono Classico.

Sul trono ci sono Veronica Rimondi e Luca Salatino, ma i fan tremano. Dopo la scelta nel dating show, scoppia la crisi per una coppia.

Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa sta avvenendo

Scoppia la crisi tra Andrea Nicole e Ciprian dopo Uomini e Donne: i fan in allarme

Andrea Nicole e Ciprian si sono conosciuti e scelti questo inverno all’interno dello studio di Uomini e Donne.

La dama è divenuta da subito nota per essere la prima tronista ad aver completato la transizione da uomo a donna. Il pubblico l’ha da subito adorata per il suo fare sincero e per la sua grande forza.

Quando però Andrea Nicole fa la sua scelta, i fan non la accettano più. La dama sceglie Ciprian dopo aver passato una notte insieme all’insaputa della redazione.

Mentre Soraia si fa beccare così da Luca Salatino, il pubblico rimane molto deluso dal comportamento di Andrea Nicole, perché aveva riposto tanta fiducia in lei.

Dopo mesi, però, Maria De Filippi fa tornare la coppia in studio per spiegare al pubblico che tra loro due c’è vero amore. Ciprian e la tronista hanno rischiato di avere tutti contro pur di vivere il loro sentimento.

I telespettatori notano che c’è un vero legame e iniziano a riacquisire fiducia nella coppia.

Andrea Nicole e Ciprian sono felici ed innamorati e pubblicano loro scatti sui social, ma qualcosa adesso non torna.

In questo periodo entrambi i ragazzi si stanno facendo vedere sempre meno su Instagram e sembrano alquanto distaccati.

I fan sono in allarme: scoppia la crisi tra la neo coppia?

Andrea Nicole, dopo giorni di assenza sui social, decide di parlare, ma rimane molto vaga. Attraverso delle storie rivela cosa è accaduto: “Rieccomi, non sono sparita (o forse un po’ sì), ma come capita credo a tante persone, anche a me a volte serve un momento mio per fermarmi e respirare. Tutto cambia, muta nel tempo e a volte viene somatizzato lentamente dal corpo che prima o poi ti dice ‘Stop, siediti e prova a fare un bel respiro’, ed è proprio quello che sto facendo” rivela la dama e conclude: “Ma è tutto ok, io sto bene, rimetto in ordine le idee e torno da voi“.

Invece che rassicurare, i fan tremano di fronte a queste parole. Andrea Nicole non nomina Ciprian, non spiega cosa sta accadendo e parla di cambiamenti.

Arriva la stoccata che ferisce a Uomini e Donne, mentre il popolo di Instagram impazzisce.

E’ scoppiata la crisi tra Andrea Nicole e Ciprian? Tutto sembra molto misterioso in questo momento per la coppia di Uomini e Donne, ma non ci resta che aspettare