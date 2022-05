Uomini e Donne, la stoccata ferisce: “Non c’è nessuna possibilità”

A Uomini e Donne la stoccata non ha lasciato indifferenti. Sembrerebbe che per i due non ci sia alcuna possibilità di andare avanti.

Uomini e Donne sta per giungere alla fine di quest’edizione. Edizione che è stata ricca di colpi di scena in quanto abbiamo assistito alla dipartita di Gemma Galgani, che da protagonista assoluta è diventata una semplice comparsa negli studi Elios di Roma, al ritorno di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Secondo molti, infatti, tra i due potrebbe esserci un nuovo ritorno di fiamma, anche se entrambi hanno sempre negato ma i segnali in studio sembrerebbero parlare al posto loro. Basti pensare che nelle nuove registrazioni, lui si è perfino commosso nell’ascoltare una canzone che le aveva dedicato durante la proposta di matrimonio fatta.

Secondo alcuni, però, la loro relazione non è fatta per durare e sulle pagine di Uomini e Donne Magazine ha stroncato questa possibilità. Di chi stiamo parlando? Di Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani, che non vede un futuro roseo per loro due. Ecco per quale motivo.

Giorgio Manetti insinua il dubbio su Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Giorgio Manetti è stato recentemente intervistato dal magazine di Uomini e Donne, tra l’altro durante l’ultima puntata andata in onda sono volate parole forti e minacce tra i cavalieri, e tra una confessione e l’altra ha deciso di rompere il silenzio sulla coppia che secondo lui non si formerà ancora una volta.

“Non me ne vogliano Ida e Riccardo, che ho conosciuto durante il mio ultimo anno a Uomini e Donne, ma sinceramente non vedo per loro nessuna possibilità di vivere una relazione stabile“ ha ammesso senza troppi giri di parole durante il corso dell’intervista al settimanale. “Seguo il programma e ascolto quello che dicono: da come parlano, a me sembra che siano molto focalizzati su se stessi, e forse non maturi per una relazione“ ha poi proseguito, attribuendo a questi aspetti il perché non sono destinati a stare insieme. “Nella vita reale ci vuole coraggio e voglia di impegnarsi seriamente” ha poi concluso, non vedendo alcun futuro per loro.

Ida e Riccardo ci riproveranno ancora una volta oppure no?