Isola dei Famosi, il medico sbugiarda tutti: “C’è un chirurgo con i naufraghi”

All’Isola dei Famosi un medico ha deciso di sbugiardare i concorrenti di Ilary Blasi, mettendo tutto nero su bianco.

L’Isola dei Famosi è pronto a tornare per una nuova diretta con Ilary Blasi su canale 5 con i suoi due fedeli opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, per indagare sulle nuove dinamiche che hanno visto coinvolti i naufraghi in queste ore. Sul web, però, c’è un dubbio che si sta facendo spazio in queste ore. Quale?

Secondo il medico Dvora Ancona non ci sarebbe soltanto un suo collega pronto a soccorrere i concorrenti in caso di bisogno in Honduras, ma ci sarebbe anche un chirurgo pronto a fare i ritocchini per i naufraghi in modo da farli apparire sempre al top.

I suoi sospetti, in men che non si dica, hanno rapidamente fatto il giro del web in quanto ha aggiunto anche delle spiegazioni per cui si è convinta di quanto dichiarato sui social. All’Isola dei Famosi i naufraghi si sono rifatti? Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato Dvora Ancona durante il corso di questi giorni.

All’Isola dei Famosi c’è il chirurgo per i naufraghi? Il medico svela tutto

Secondo Dvora Ancona all’Isola dei Famosi, dove negli scorsi giorni abbiamo assistito al crollo di Edoardo Tavassi, ci sarebbe un chirurgo pronto ad aggiustare i concorrenti di Ilary Blasi. Nello specifico la Ancona ha fatto il nome di due concorrenti. Ecco chi e perchè:

“Carmen Di Pietro è cambiata da una settimana a questa parte“ ha esordito senza troppi giri di parole. “Le vedo gli zigomi più gonfi, il botulino appena fatto. Vuol dire che qualcuno è passato e le ha fatto tutti i trattamenti: è vero? Secondo me sì” ha dichiarato, sostenendo che la showgirl si sia appena sottoposta a dei rittochini e non solo.

“Lory Del Santo una settimana fa era tutta magra, screpolata ed invece adesso è improvvisamente un fiore tutta riempita in faccia: vi pare una roba normale? Esattamente una settimana fa qualche un chirurgo è atterrato sull’Isola e le ha rimesso apposto la faccia, ne ho quasi la certezza” ha poi sganciato la bomba.

La produzione di Ilary Blasi sceglierà di rompere il silenzio o ignorerà questi recenti accuse? Staremo a vedere come si evolveranno le cose.