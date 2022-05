I segni zodiacali più distratti. Ecco i primi tre in classifica

Ecco quali sono i segni zodiacali più distratti. Oggi scopriremo il podio di questa curiosa classifica. E tu, ti distrai facilmente?

Capita spesso di assistere a scene molto esilaranti dovute a piccole distrazioni. Quella del telecomando lasciato nel frigorifero è un classico, ma l’elenco è lunghissimo: si va dalle chiavi dimenticate a casa alle serate con due scarpe diverse. C’è chi dimentica veramente tutto, forse perché vive in un mondo tutto suo o perché non riesce a gestire al meglio il proprio tempo.

Le distrazioni sono legate anche al nostro carattere. C’è chi ha una particolare predisposizione per la distrazione e chi è distratto soltanto quando vive situazioni di forte stress. Anche il segno zodiacale di appartenenza può rendere una persona distratta ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi. Ecco i tre segni zodiacali più distratti. Credi che il tuo segno sia sul podio?

I segni zodiacali più distratti: il podio

Cancro: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Cancro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non ricorda nulla. Spesso capita di subire degli attacchi a causa di queste distrazioni, ma il Cancro non lo fa di proposito, è fatto proprio così. Quando questo segno si accorge di aver dimenticato qualcosa, come ad esempio un anniversario importante, si imbarazza e fa fatica a gestire questa genere di situazioni.

Gemelli: al secondo posto in classifica troviamo il segno dei Gemelli. Questo segno va d’accordo con molte persone perché ama socializzare ed è molto intelligente. Purtroppo questo segno va in crisi quando deve fare troppe cose contemporaneamente, finendo per combinare solo guai. Dimenticare un’informazione importante è un’azione ordinaria per chi è nato sotto questo segno dello zodiaco.

Pesci: il primato va al segno dei Pesci. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco riescono a ricordare i dettagli più semplici ma dimenticano spesso le cose più importanti. Chi è nato sotto questo segno zodiacale è il classico personaggio che dimentica le chiavi di casa o il cellulare ovunque. Quando capita di parlare con una persona di questo segno, può succedere che una piccola distrazione gli faccia perdere il filo del discorso. E non saprai mai cosa avrebbe voluto dirti.