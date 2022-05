Alessandro Iannoni, dedica d’amore dopo l’Isola dei Famosi

Dedica d’amore dopo l’Isola dei Famosi da parte di Alessandro Iannoni

L’Isola dei Famosi va avanti, ma ha perso quattro concorrenti importantissimi. Essendo che questa edizione del reality show sta andando molto bene, la produzione ha deciso di posticipare la finale alla fine di giugno.

Durante la puntata di lunedì, Ilary Blasi ha chiesto ai naufraghi veterani la loro scelta: lasciare il programma o continuare. Inaspettatamente, Guendalina, Licia, Blind e Alessandro hanno deciso di salutare l’Isola dei Famosi.

Adesso i quattro concorrenti sono tornati in Italia, ma non dimenticano la loro esperienza appena conclusa. Iannoni decide di ringraziare il reality show con una dedica d’amore.

Scopriamo insieme cosa ha scritto

Dedica d’amore da parte di Alessandro Iannoni: il saluto struggente all’Isola dei Famosi

Alessandro Iannoni sbarca in Honduras in coppia con sua mamma, Carmen Di Pietro. I due sono divertenti, molto affiatati nonostante la naufraga abbia molte richieste per suo figlio.

Mentre Nicolas Vaporidis non perdona e smaschera la naufraga, Alessandro e Carmen hanno due caratteri completamente diversi. Lei molto “rumorosa” ed estroversa, mentre il figlio è più taciturno e riservato.

E’ la gentilezza di Alessandro che conquista il pubblico e piano piano il naufrago si lascia andare davanti alle telecamere. Il naufrago è cresciuto all’interno del reality show, ma decide di salutare i suoi compagni e anche sua madre per tornare in Italia.

Nonostante la produzione abbia provato in mille modi a fargli cambiare idea, Alessandro vuole tornare. Deve studiare per l’università e ha già perso troppo tempo.

Inutile dire che Carmen scoppia in lacrime quando Iannoni la saluta, ma capisce la sua scelta.

Tornato a casa, l’ormai ex naufrago non smette di pensare all’Isola dei Famosi e fa una dedica d’amore a sua mamma.

Pubblica uno scatto sul suo profilo Instagram. La foto riprende il momento dell’abbraccio finale tra Alessandro e Carmen con su scritto: “C’è chi ha pianto e chi mente“.

E’ proprio a sua mamma che Iannoni dedica delle dolci parole: “Già mi manchi, resisti fino alla fine perché ti meriti davvero di arrivare in fondo“.

I fan impazziscono e commentano in tantissimi il post, mentre avviene il dramma per Guendalina Tavassi. C’è chi non ha dubbi sulla vittoria di Carmen, chi apprezza la loro genuinità e chi gli scrive: “Sei stato un grande naufrago“.

Ancora sono tante le emozioni e i telespettatori sono ancora scioccati dalla decisione di Alessandro. Il ragazzo deve tornare a studiare dopo l’Isola dei Famosi, ma non dimentica la sua mamma a cui fa una bellissima dedica d’amore