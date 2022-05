Isola dei Famosi daytime 27/05/22, scontro di fuoco prima della diretta: “Buffona e finta!”

By

All’Isola dei Famosi, prima della diretta di Ilary Blasi su canale 5, tra i naufraghi è scoppiata una lite di fuoco in cui non sono mancate parole forti da entrambe le parti.

L’Isola dei Famosi ha come unico scopo quello di intrattenere il pubblico del piccolo schermo degli italiani ed oggi, per la loro gioia, lo fa con un doppio appuntamento. Il primo è quello del suo amatissimo daytime, introdotto dall’inviato per eccellenza Alvin, e stasera quello con la diretta di Ilary Blasi accompagnata dai suoi fedeli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Le sorprese non finiscono di questo qui perchè se lunedì scorso abbiamo assistito al ritiro immediato di 4 concorrenti, dall’Italia sono pronti ad arrivare nuovi volti e si sussurra possono approdare Vera Gemma e Soleil Sorge, che hanno preso parte alle passate edizioni creando non poche polemiche con i loro compagni di viaggio dell’epoca e siamo sicuri che anche in questa circostanza.

Ora però non però non perdiamo altro tempo e vediamo subito che cos’è successo durante il daytime dell’Isola dei Famosi di oggi.

Nicolas Vaporidis contro Lory Del Santo all’Isola dei Famosi: “Sei una buffona!”

Il daytime dell’Isola dei Famosi, che nelle scorse ore ha mandato in onda un gioco tra i naufraghi finito male, ci mostra subito un gioco voluto dalla produzione.

Lory Del Santo ha avuto l’arduo compito di dover giudicare i suoi compagni di viaggio. I promossi saranno premiati con del buon cibo, mentre i bocciati salteranno la cena. Quasi tutti i naufraghi riescono a superare il turno, ma Estefania e Nicolas Vaporidis no in quanto la regista di The Lady li ha giudicati poco chiari.

Quest’ultimi non hanno di certo reagito bene e hanno accusato Lory di essere falsa e bugiarda. In particolar modo Nicolas che non si è risparmiato con le accuse: “Sei una buffona!“ ha tuonato. “Io vengo dal teatro, tutto quello che fai è falso ed impostato. Sei finta” ha poi concluso mandando su tutte le furie la sua compagna di viaggio che ha preferito andarsene piuttosto che continuare questa conversazione.

Questa sera, potete starne certi, tutto non sarà ignorato da Ilary Blasi e i suoi fedeli opinionisti.