Uomini e Donne puntata 27/05/22, doccia fredda per Ida: Riccardo non perdona

A Uomini e Donne, la dama Ida Platano ha ricevuto una doccia fredda da parte di Riccardo Guarnieri che non ha alcuna intenzione di tornare indietro.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani per l’ultimo appuntamento di questa settimana, ma niente paura perché lunedì sarà in onda come di consueto per l’ultima messa in onda per poi prendersi una lunga pausa estiva.

L’ultimo appuntamento di maggio non poteva non concludersi che con un colpo di scena e altro centro dello studio, come da qualche tempo ormai, ci sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

I due, dopo essere andati a cena insieme, sono ritornati in rapporti pessimi e lei lo ha perfino accusato di averla presa in giro soltanto per stare al centro studio mentre lui ha negato ogni cosa affermando che la dama non ha è mai cambiata, riportando vecchi problemi a galla.

Oggi però Ida Platano ha ricevuto una doccia fredda da parte del suo cavaliere, che sembrerebbe aver messo un punto alla loro conoscenza.

Riccardo Guarnieri gela Ida Platano a Uomini e Donne: “Non la amo più come prima”

Riccardo Guarnieri ha deciso di rispondere alle domande di Maria De Filippi, che ieri ha bloccato una presunta rissa in studio, che gli chiedeva che cosa provasse per la dama.

Il bel cavaliere ha risposto che Ida Platano non gli è indifferente ma che purtroppo non la ama come un tempo. Lui avrebbe voluto riprovarci in maniera graduale, mentre lei era disposta a tornarci come prima in men che non si dica: “Non la amo più come prima“ ha commentato quando Maria ha deciso di affrontarlo in maniera diretta e la migliore amica di Gemma Galgani non ha affatto reagito bene, scegliendo di uscire dallo studio visibilmente scossa.

La favola che ha legato Ida e Riccardo sembra aver raggiunto di nuovo il capitolo finale, ma non si escludono ulteriori colpi di scena non solo per il finale di questa stagione ma anche durante il periodo estivo in cui Uomini e Donne non va in onda mettendo in standby gli studi Elios di Roma, da sempre scenario delle storie d’amore della tv.