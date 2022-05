Furia Maccarini all’Isola dei Famosi: svela gli altarini ed è scontro

By

All’Isola dei Famosi grande tensione: Maccarini si arrabbia e il suo sfogo lascia il segno: cosa è accaduto nella puntata di lunedì sera

Grandi polemiche all’Isola dei Famosi. La puntata di lunedì sera è stata caratterizzata da grandi discussioni e tensioni palpabili. Al centro di queste tensioni c’era lui, il “solito” Marco Maccarini. Da quando è entrato nel reality di Canale 5 non ha avuto un impatto facile. Soprattutto per i rapporti complicati con Carmen Di Pietro. Non è la prima volta che tra loro scattano litigi e volano anche parole grosse. Alla fine Maccarini ha lasciato l’isola, e il suo ultimo pensiero è stato proprio contro la “nemica” Carmen.

Grandi accuse, visto che ha detto che lei, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis sono dei “regnanti armati di frusta”. Insomma, un Maccarini esasperato che ne ha per tutti: “Rifletterò e valuterò se i miei errori se ci sono stati, Però loro hanno cavalcato tutto e di fatto di tutto, e hanno anche inventato molte cose. Quel gruppo ha la “fattucchiera” Carmen, eppure io frasi carine nei suoi confronti ne ho dette tante. Le ho offerte più volte da mangiare, le ho preparato delle zuppe e la tinrua per i capelli. Ti dice grazie e poi alla fine alle spalle ti massacra in ogni modo”.

Isola dei Famosi, Maccarini ne ha per tutti

Maccarini ha avuto da ridire anche su Tavassi: “Poi c’è lui, il gigante Edoardo che giunge con lo scudo e protegge tutti gli altri, ma intanto fa delle battute di spirito. Tra uno scherzo e l’altro però va avanti con le sue cose”. Insomma, parole di fuoco per tutti nel momento della sua uscita dal gioco. “E poi arriva il piccolino con il suo modo sempre molto, troppo recitato. Lui con la spada giunge da dietro e ti scaglia il colpo di grazia. Ci sono i despoti, che comandano con il polso duro, la cattiveria, l’arroganza”.

“Ma poi ci sono gli altri. Cioè quelli che cercano la felicità, che tutti stiano bene sul serio. Mi piacerebbe che le altre persone pensassero soltanto alla positività. Regnare con l’inganno e la frusta non è un bel modo ed è chiaro”. Insomma, parole importanti da parte di Maccarini, che intanto è uscito e si appresta a proseguire la sua esperienza nel reality dallo studio.