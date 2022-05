Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, tutto vero: il sogno si realizza

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti a farlo ancora una volta, realizzando il sogno dei loro fedeli sostenitori. Ora è tutto quanto vero e sta per succedere!

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono senza alcun dubbio tra le coppie più amate dal pubblico del piccolo schermo degli italiani. I due si conoscevano già da qualche tempo, in maniera piuttosto superficiale, ma durante la recente esperienza al Grande Fratello Vip hanno avuto modo di approfondire il tutto e tra loro è nata una stupenda storia d’amore.

Da quel momento non si sono più lasciati, facendo sognare migliaia di utenti della rete che sono pronti a sostenerli e a supportarli in qualsiasi loro iniziativa. Per questo motivo non appena Pierpaolo Pretelli ha vuotato il sacco, rivelando che quello che sta per accadere, non potevano non scoppiare di gioia in quanto dopo un anno dalla nascita del loro amore tutto sta per accadere per una seconda volta.

Pierpaolo Pretelli conferma tutto: sta per succedere con Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli, che è stato protagonista di una bizzarra confessione di Fariba Tehrani, sui suoi canali social ha confermato che tutto sta per accadere di nuovo al fianco di Giulia Salemi, mandando in tilt gli utenti della rete.

L’ex velino moro di Striscia La Notizia ha confermato che lui e la sua compagna venerdì, ad un anno di distanza, torneranno insieme in tv! La coppia, infatti, prenderà parte alla prossima puntata di Name that tune – Indovina la canzone, il programma di successo di Tv8 in cui si sfidano due squadre, una compagna da uomini ed una da donne. Nella prossima, dunque, vedremo sfidarsi Pierpaolo e Giulia!

“Sarà un venerdì diverso dal solito“ ha svelato l’ex velino moro sul suo account Instagram, confermando non solo la sua presenza all’interno dello show ma anche quella della sua compagna, che di recente ha festeggiando un importante traguardo lanciando una linea di costumi. “Una Sfida tutta in famiglia” ha poi concluso, dando appuntamento ai suoi fedeli sostenitori per questo venerdì.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tornano in tv, insieme, ad un anno di distanza dalla fine del loro percorso nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip.