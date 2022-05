Incredibile: William e Kate vogliono la casa di Harry e Meghan. È scontro

William e Kate hanno espresso un desiderio. Purtroppo per loro è lo stesso di Harry e Meghan. Un’altra polemica nella Royal Family?

William e Kate sono la coppia più amata della Royal Family. Questo pensiero è molto diffuso in Gran Bretagna ed è stato anche confermato da alcuni sondaggi dello scorso anno. La loro eleganza ha conquistato tutti, sin dal primo momento. I Cambridge rispettano alla perfezione tutto ciò che un reale dovrebbe avere: stile, eleganza, savoir-faire e attaccamento alla corona reale.

Da quando Harry e Meghan hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d’America, l’amore del popolo inglese nei confronti di William e Kate è aumentato a dismisura. Nonostante un grosso apprezzamento da parte dei sudditi, i Duchi di Cambridge hanno sempre preferito mantenere un profilo basso, sotto tutti i punti di vista. Ultimamente hanno deciso dove andranno ad abitare e questa scelta ha sorpreso tutti.

William e Kate, ecco dove andranno a vivere

La notizia era nell’aria da tempo ma adesso è ufficiale: William e Kate lasceranno Kensington Palace e si trasferiranno a Windsor. È probabile che questa decisione sia stata presa per restare accanto alla Regina Elisabetta, ma potrebbero esserci anche altri motivi. Uno su tutti, la volontà di tenere sotto controllo il Principe Andrea, recentemente al centro di nuove polemiche.

Il Sun riporta anche la dimora che i Cambridge avrebbero scelto: l’Adelaide Cottage, un edificio che si trova a soli dieci minuti a piedi dal castello dell’anziana sovrana. Questo cottage è stato ristrutturato da poco ed è perfetto per una famiglia composta da cinque persone. La residenza è di proprietà di Elisabetta II ed è stata costruita nel 1831. Questa dimora è stata utilizzata spesso per ospitare gli amici della Royal Family.

La Principessa Margaret ha usato questo rifugio per invitare Peter Townsend, il suo amante. C’è soltanto un piccolissimo problema: anche Harry e Meghan vogliono questa casa. I Sussex vivono in California ma potrebbero ritornare in Gran Bretagna in futuro e l’Adelaide Cottage sarebbe l’ideale anche per loro. Inoltre, in passato la Regina Elisabetta ha promesso questa residenza proprio all’ex attrice statunitense e a suo marito. Come andrà a finire questa ennesima diatriba familiare?