Test indovinello: quanti chilometri ha percorso l’automobilista?

Attraverso questo test potrai verificare le tue capacità di leggere un testo, analizzarlo nel dettaglio e dare una risposta entro trenta secondi

Paolo e Gina hanno deciso di portare i loro figli al mare questa domenica. Il tempo è bello e la coppia si avvia presto, perché la distanza da coprire sarà molto lunga. Se vogliono stare tutta la giornata sulla spiaggia dovranno fare presto, quindi decidono di procedere ad una velocità sostenuta, continuando a rispettare i limiti di velocità previsti dalla legge.

Paolo è un grande appassionato di indovinelli e rompicapo. I suoi tre figli, Carlo, Francesca e Diana gli chiedono in continuazione quanto manca prima di poter finalmente scendere dall’auto e tuffarsi in acqua. Per tenerli occupati, l’automobilista decide di proporgli un indovinello: “Il nostro tragitto è lungo 340 chilometri e noi stiamo viaggiando ad una media costante di 110 Km/h. Abbiamo percorso il 70% del tragitto”.

Quanti chilometri dovranno percorrere prima di arrivare alla meta? Ragiona con calma e prova a rispondere entro trenta secondi. Trovi la soluzione qui sotto.

La soluzione del test

Prima di svelare la soluzione, è necessario precisare una cosa. Gli indovinelli sembrano sempre facili, almeno all’apparenza. Spesso c’è un inganno nel testo, altre volte non c’è ma perdi lo stesso tempo a cercarlo. È proprio questa la difficoltà di un test del genere. Se hai capito quale fosse la domanda e hai preso in considerazione soltanto i dettagli utili, adesso conosci sicuramente la risposta esatta.

Questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Non preoccuparti se non hai dato la risposta entro il limite stabilito, probabilmente hai bisogno di fare un po’ di allenamento con altri test simili. Vedrai che in futuro anche tu riuscirai a rispondere. Adesso passiamo alla soluzione dell’indovinello.

Il dettaglio che ha mandato in difficoltà diversi utenti è quello della velocità dell’auto. Questo dato non ti serve a niente, perché ti abbiamo chiesto il numero di chilometri da percorrere e non la tempistica. Se l’automobile di Paolo e Gina ha percorso il 70% di 340 chilometri, vuol dire che manca ancora il 30%. Quindi, 340 – 238 = 102 chilometri da percorrere.