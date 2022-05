Ex vippona del GF Vip salta l’intervista: la conduttrice sbotta in diretta

La conduttrice sbotta in diretta: la vippona salta l’intervista dopo il GF Vip

I protagonisti del Grande Fratello Vip 6 si trovano sulla cresta dell’onda del successo. Il reality show è un ottimo trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo e anche il nome meno noto, diventa subito famoso.

Molti ex concorrenti del reality coprono le prime pagine di molte riviste di gossip e vengono tutt’ora invitata nei salotti televisivi.

Ma una ex vippona salta un’intervista e la conduttrice del programma sbotta in diretta. Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa è accaduto

Clarissa Selassié, ex vippona del GF Vip, salta l’intervista: la conduttrice di Radio Radio sbotta in diretta

Clarissa Selassiè è la sorella minore delle Princesse. La ragazza è uscita prima di Natale, mentre Lulù e Jessica arrivano in finale e la maggiore si porta a casa la vittoria.

La sorella minore doveva essere presente all’intervista di Radio Radio per il programma Non succederà più condotto da Giada Di Miceli.

Clarissa, però, da forfait all’ultimo minuti e salta l’intervista facendo molto innervosire la conduttrice.

“Dovevamo avere qui con noi proprio Clarissa Selassié, intervista confermata e sottoscritta al mio redattore Francesco con il quale Clarissa ha scambiato dei messaggi con il fine di intervenire qui da noi” commenta Giada e continua: “Succede che proprio qualche minuto fa lei dice che non ci sarà. È giusto informare coloro che ci hanno chiesto di Clarissa. Non dipende da noi ragazzi“.

La Di Miceli è furiosa e trova maleducato il comportamento della Princesse: “Succede che lei ci dice qualche minuto fa che non ci sarà. Al che noi ci siamo chiesti come mai non ci sarà e lei ci dice che non ci sarà perché non le abbiamo mandato le domande“.

Mentre lui torna con l’ex dopo l’addio alla fidanzata al GF Vip, Giada è rimasta impietrita. E’ normale che chiedano di leggere le domande prima di una intervista, ma nel suo programma non era mai successa una cosa del genere.

“Io le domande non le ho mai mandate a nessuno, questo programma non funziona così. Noi possiamo dire di cosa degli argomenti che trattiamo, ma credo che le domande non me le chieda neanche Belen Rodríguez” sbotta la conduttrice in diretta.

Giada poi manda un messaggio forte e chiaro alla Selassié, operata qualche settimana fa, “Ringraziamo la signorina Clarissa, le auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per tutto quello che vorrà fare, ma sicuramente qui da noi non verrà più per mia volontà. Grazie Clarissa“.

Clarissa Selassié fa saltare l’intervista e la conduttrice sbotta malamente. Non è tanto il motivo è piuttosto il fatto che l’abbia detto all’ultimo minuto che ha fatto innervosire Giada Di Miceli