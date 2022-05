E’ stata una professoressa dell’Eredità: oggi è una bellezza mozzafiato

L’Eredità è un programma seguitissimo dai telespettatori, inoltre è noto per aver lanciato diversi volti in tv. La professoressa di cui parliamo oggi ne è un esempio, la riconoscete?

Il tempo passa e spesso c’è un ricambio generazionale televisivo che a distanza di pochi anni sembra stravolgere tutto. In realtà, alcuni format riescono a tenere testa al cambiamento, rimanendo dei capisaldi della programmazione in onda. Appunto, L’Eredità ne è dimostrazione, ma non possiamo nascondere che ne è passata di acqua sotto i ponti nel programma, perché alcuni personaggi hanno fatto parte del cast e neanche lo ricordiamo. La professoressa di cui parliamo è diventata una donna di successo.

Senza dubbio l’Eredità è un format longevo per la sua qualità, dato che tiene compagnia proprio a tutti. La cultura e l’informazione possono essere trattati in maniera leggera e divertente, proprio come un gioco a quiz d’altri tempi. Diciamo che è evidente il fatto che anche questi programmi subiscono delle evoluzioni, non solo per quanto riguarda i personaggi.

L’ex professoressa del programma adesso ha raggiunto altri obiettivi, ma è innegabile che questo sia un trampolino di lancio per alcuni volti ancora poco noti. Infatti, possiamo ritrovarci anche neo-gieffine come Federica Calemme!

Insomma, tra una domanda e l’altra, ricordiamo la protagonista di oggi.

Professoressa dell’Eredità, la riconoscete?

Come già detto, il tempo passa e anche i protagonisti, adattandosi alle nuove dinamiche televisive. Chi l’avrebbe mai detto che ci sarebbe stato un professore così? L’ultima new entry nel cast ha fatto impazzire il pubblico, ma non poteva essere altrimenti visto la longevità del format. Con un salto ne passato ricordiamo una professoressa che è andata lontano dopo la sua partecipazione al format, ecco di chi si tratta.

La riconoscete? Non è un volto che non si vede da troppo tempo in tv, si tratta proprio di Benedetta Mazza! L’ex professoressa del format di Rai 1, è stata presente in diversi programmi televisivi. Infatti, ripercorrendo le sue partecipazioni non possiamo dimenticare quella nel 2018 al Grande Fratello Vip, dove ha smosso un po’ le acque.

Il presunto flirt con Stefano Sala già fidanzato con Dasha Dereviankina, ma con il quale poi non ha avuto futuro. Classe 1989, ha recitato nel film tratto del libro di Federico Moccia, Amore 14, per poi diventare la professoressa del programma finora citato.

Poi è stata la volta di Pechino Express in coppia con Raffaela Modugno, e poi è approdata a Tale e Quale show. Nel 2022 però le cose cambiano, perché in Back to school assume il ruolo di studentessa nel programma di Nicola Savino. Attualmente, tra un format e l’altro, l’ex modella si occupa di radio, è una speaker radiofonica.

Quindi, stravolge la sua vita lasciando il mondo della televisione e dei reality che l’hanno lanciata, anche un’altra sua collega ha rivoluzionato tutto, dimostrando quanto la vita possa essere imprevedibile. Ad oggi la Mazza è una donna affermata, dall’Eredità ne sono cambiate di cose, ma l’ascesa non è mai venuta meno.