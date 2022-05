Fuori dall’Isola dei Famosi, Ilary Blasi rinuncia a loro e il web esplode!

Ilary Blasi rinuncia a loro dopo essere usciti dall’Isola dei Famosi: il web esplode

Che edizione pazzesca è quest’ultima dell’Isola dei Famosi. Amori, triangoli, scontri, incontri e amicizie si sviluppano sulle spiagge caraibiche dell’Honduras.

Il reality show sta andando così bene che la produzione ha richiesto un prolungamento. Infatti, l’Isola dei Famosi doveva finire la settimana scorsa, ma la finale è stata posticipata a fine giugno.

Per questo motivo, Ilary Blasi ha chiesto a tutti i concorrenti se volevano o meno continuare il loro percorso. Guendalina, Alessandro, Blind e Licia hanno rinunciato e sono tornati in Italia.

Ma perché adesso non sono presenti nello studio di Milano? La Blasi rinuncia a loro per un motivo assurdo e il web esplode. Vediamo cosa sta accadendo

Ilary Blasi rinuncia a loro dopo il loro addio all’Isola dei Famosi: il web esplode

Durante la puntata di lunedì scorso dell‘Isola dei Famosi, quattro naufraghi hanno rinunciato di partecipare al prolungamento del programma.

Si tratta di Alessandro, Guendalina, Blind e Licia. Ilary Blasi in compagnia dei due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino hanno provato in tutti i modi a fargli cambiare idea, ma senza un esito positivo.

Perciò i quattro concorrenti se ne tornano in Italia, mentre Mercedesz Henger ammette tutta la verità.

Il pubblico credeva che avrebbe visto il loro ritorno in studio a Milano, ma la produzione non ne ha voluto sapere. Il motivo? Ce lo svela il portale di gossip, Biccy.

“Una fonte molto vicina ad uno di loro quattro ha contattato Biccy ed ha dichiarato apertamente che gli autori del reality non gli hanno voluto dare un nuovo contratto per presenziare in studio insieme agli altri naufraghi eliminati” si legge sul portale che spiega: “Chi si ritira, infatti, perde il diritto di presenziare in studio percependo il proprio cachet“.

Il web esplode leggendo queste parole. Alcuni di questi quattro naufraghi hanno tenuto le redini della maggior parte delle dinamiche avvenute sull’Isola. Sono usciti dei nomi importanti per il reality show, dei possibili vincitori. Per quale motivo non chiudere un occhio sulla loro scelta? Alla fine non avevano firmato un contratto per un prolungamento e quindi non hanno rinunciato. Loro avevano dato la loro parola fino alla fine di maggio e così hanno fatto.

Inoltre, in Honduras si trovano anche due familiari di due ex naufraghi: Carmen, mamma di Alessandro, e Edoardo, fratello di Guendalina che con il suo addio ha scatenato il caos all’Isola dei Famosi. Chi li motiverà adesso dallo studio?

Il web esplode dopo la scelta di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi. Gli aveva promesso che si sarebbero rincontrati, ma così non è accaduto.